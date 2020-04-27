Малоизвестный производитель смартфонов стал ведущим в Китае. Конец эпохи Apple и Huawei?

«Еще год назад, когда ездил в Малайзию и Индонезию, заметил, что два незнакомых для российского потребителя бренда — Oppo и Vivo — активно развивают рекламу в этих странах. Например, население Индонезии — более 267 миллионов человек, и при этом там очень много молодежи, но общество не такое состоятельное, как в Европе, но при этом востребованность современных устройств у них, как и во всем мире», — об этом в разговоре с «360» заявил специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

Он отметил, что Oppo и Vivo выбрали очень правильную стратегию: начали рекламу с бедных стран, а не стали сразу «прыгать» в США, Россию или Великобританию. Это действительно дешевые аппараты, у которых не самое качественное «железо», но в своем маркетинге они используют те же стратегии, что используют Samsung или Apple.

Если Samsung выпускает телефон с тремя камерами, то Oppo очень быстро делает то же самое, но по низкой цене. Люди же, когда покупают, не обращают внимания, что камеры у Samsung и Oppo очень разные по качеству.

Oppo и Vivo для российского покупателя привлекательны своей ценой. Это скромные производители, которые не стремятся показать свои амбиции в области разработки новых программ. Они вставляют «голый» Android, что экономит мощность процесса в устройствах, но при этом он работает быстрее и дольше Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Правда, если пользователь хочет именно хорошую фотографию, то он не станет покупать Oppo или Vivo. Все-таки Huawei, Samsung, Apple очень сильно работают над качеством снимков. Они действительно ушли в этом вопросе далеко вперед. Но у неожиданно ставших популярными китайских брендов камера не такая уж и плохая, считает собеседник «360».

«В России Vivo и Oppo будут однозначно популярны. Общество меняется и постепенно освобождается от маркетинговых уловок. Экономическая ситуация сыграет на пользу более дешевым производителям. Если раньше смартфон был предметом роскоши, то сейчас это как устройство, необходимое для работы и жизни. Люди уже не стремятся тягаться смартфонами — у кого более новая модель. Главное, чтобы она качественно работала и выполняла базовые функции», — заключил Гайрат.

Поставки смартфонов от Oppo в первом квартале 2020 года составили около 21,4% всего рынка. Вторую позицию заняла Vivo с рыночной долей 20,5%. Huawei же лишь на третьем месте — 20,2%. Xiaomi и Apple оказались позади, получив 10,3 и 10,1% рынка соответственно.