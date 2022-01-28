Оказывается, камеры могут опознать человека и в маске. Это доказало обновление на iPhone

Apple представила бета-версию обновленной операционной системы iOS 15.4. Там появилась функция разблокировки iPhone через Face ID прямо в маске. Но риски велики — обмануть систему сможет не только ваш брат-близнец. И такие случаи уже были, хотя тогда распознавание работало на лицо целиком, а не только на область вокруг глаз.

В четверг 27 января Apple представила ряд обновлений для своих продуктов, в том числе бета-версию обновленной операционной системы iOS 15.4 В ней, помимо новых смайликов и виджетов, добавили возможность разблокировать iPhone по Face ID, не снимая медицинскую маску. Об этом сообщил сайт MacRumors.com.

Apple предупредила, что пока полная идентификация лица через Face ID является более безопасным вариантом разблокировки девайсов, но дополнительную функцию можно включить в настройках после обновления до iOS 15.4.

По данным MacRumors, теперь Face ID будет использовать область вокруг глаз, чтобы определить владельца. Нововведение работает вместе с функцией «распознавание внимания», то есть пользователю нужно будет посмотреть в камеру, чтобы разблокировать телефон.

По-прежнему можно будет использовать Face ID, в том числе и в маске, с очками — но не с солнцезащитными. Также распознавание с маской будет работать и для подтверждения транзакций через Apple Pay и входов в сторонние приложения. Однако пока функционал доступен только на iPhone12 и более поздних моделях.

Технология не нова

По словам шеф-редактора журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтия Букштейна, технология распознавания личности только по части лица существовала и раньше. Ее уже сегодня используют в столичных аэропортах.

«Программы слежения, например в аэропортах, сделаны таким образом, что, даже если вы загримируетесь полностью, программа вас поймет. Потому что она не на внешнюю сторону смотрит, а на реперные точки, которые у каждого разные на лице. И умники из Apple эту возможность использовали», — рассказал он.

Причем, по мнению Букштейна, такое распознавание лица должно ориентироваться не только на картинку, если система сделана хорошо.

«Идет элементарное сканирование, просто без физического контакта — идет излучение, которое проходит через не очень толстые предметы, получается отражение. Возможно, еще идет температурное, физическое отражение. А потом все это анализирует программа», — объяснил Букштейн.

Специалист по кибербезопасности, президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович объяснил, что лицо распознается по определенному количеству точек, которые можно выделить на лице, — бровям, крыльям носа, уголкам рта и так далее. Чем больше таких точек есть в системе для каждого лица, тем точнее она будет работать.

«Разрешение у камер сейчас такое, что любые движения, рисунок губ, глаз или век можно очень четко отрисовывать, брать с них по несколько точек. Так что их хватит, чтобы распознать человека и в маске», — уверен эксперт.

Причем аналогичная технология, используемая службами безопасности, настолько совершенна, что может распознать даже полностью загримированного человека, заявил Леонтий Букштейн.

«Можно надеть обычную маску, [закрывающую все лицо], сканирование идет вне зависимости от этого. Помешает маска, только если она из чистого металла», — добавил он.

Риски ошибок

По мнению Букштейна, Apple вводит новый функционал, чтобы предложить своим пользователям то, чего еще нет у конкурентов. А поскольку пандемия может продлиться долго, Face ID, которому не мешает медицинская маска, будет очень актуален.

«Если технология использует поверхности нашего лица вне зависимости от того, что перед камерой находится — газетная страница или медицинская маска, то рисков [ошибки] нет. Но, думаю, именно это они и преодолели, иначе какой в этом смысл», — объяснил эксперт.

Однако Андрей Масалович настроен не столь оптимистично: в любой подобной системе должны закладываться риски ошибки. По его словам, даже в России действительно есть аналогичные технологии: зимой 2020 года правительство Москвы отчиталось о введении оплаты проезда в транспорте по Face ID.

«Алгоритму распознавания, чтобы уметь обобщать, нужно давать так называемое право на ошибку. Обычно его выставляют на 5%», — сказал он.

Однако для того, чтобы распознавание лица работало корректно на смартфонах, этот процент должен быть существенно ниже — порядка 0,1%.

«Но в этом случае алгоритм становится жестким. Грубо говоря, если вы жесткий алгоритм натренируете на свое лицо, то придется задавать второй алгоритм — лицо в понедельник утром. Иначе он его узнавать не будет», — убежден Масалович.

Так что риск ошибки при распознавании лиц в масках может оказаться достаточно высоким. В марте 2021 года с такой проблемой столкнулись два россиянина — и даже предъявили Apple официальную претензию. Из-за сходства во внешности им удалось «взломать» Face ID без всяких масок — устройство просто приняло одного из них за другого. За это россияне попросили у компании два миллиона компенсации.

Поэтому специалисты советуют всегда использовать двухфакторную аутентификацию — она убережет вас от ошибок системы и помешает мошенникам завладеть вашим устройством и деньгами, ведь Face ID в маске будет работать и на Apple Pay.