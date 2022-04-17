Опять Украину все бросили

Блокировка на «Азовстали» украинских националистов и иностранных наемников стала провалом для президента Украины Владимира Зеленского. Теперь он пытается сделать виноватым в этом весь мир, общественность увидит, как быстро политик переобуется и снова обвинит Запад в том, что Украину бросили, заявил политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Далее — прямая речь собеседника «360».

«Азовсталь» в котле

Вокруг территории завода «Азовсталь» возник котел. В этих многочисленных подземельях у украинских боевиков нет доступа к ресурсам, нет доступа к обновлению оружия, нет боеприпасов. Поэтому случился провал с точки зрения их поддержки из Киева. Конечно, сейчас украинским властям надо делать какую-то хорошую мину при плохой игре.

Поэтому Зеленский, безусловно, начинает спекулировать на теме своих собственных провалов, провалов своего управления военными. Действует по принципу: «Если ты не знаешь как решить военную проблему, обзывай ее политической, делай из нее идеологию и так пытайся разрулить ее». Что и происходит, судя по заявлениям Зеленского.

На «Азовстали» находится большое количество людей, порядка 10 национальностей со всего мира. Наемники, кого там только нет и, конечно, базово — это бойцы ВСУ.

Источник фото: сайт президента Украины

Зеленскому, конечно, придется менять свою позицию. Понимаете, ведь соотношение виртуальных военных действий, я имею ввиду заявлений и слов, кадров и прочего, и реальных боевых действий — это соотношение где-то 20 на 80 в условиях современного вооруженного конфликта.

Переобуваться — это не проблема для украинской власти. Переобуваться будут, будут менять свою позицию, будут пытаться делать из провала какую-то выгоду, будут обвинять в этом каких-то своих западных партнеров. А мы уже слышим от тех же украинских переговорщиков, где они открыто заявляют о том, что Запад ленится, Запад медлительный и оружие надо сейчас, а не через месяц. То есть уже этот разлад идет. Сергей Маркелов

И уже, предположительно, мы можем сказать, как будет происходить идеологическое переобувание киевской власти в отношении капкана на заводе «Азовсталь». Оно, конечно, будет объясняться не провалом Киева, а тем, что опять несчастную Украину бросили. Будет обычный перевод конкретного ляпа в ситуацию где «мы не виноваты, виноват весь мир в том, что произошло на заводе „Азовсталь“». Это очевидно, и так и будет.

Военная пропаганда Киева

Источник фото: РИА «Новости»

Какова ситуация с крейсером «Москва». Известно, что пострадал корабль и возникла нештатная ситуация на крейсере. Команда сделала все, что смогла. Но Украине нужно все вывернуть, поэтому появились какие-то загадочные ракеты «Нептун». При этом все военные эксперты тут же объяснили, что такой крейсер невозможно такими маленькими ракетками даже целой залповой системой уничтожить, уничтожить его невозможно было такими способами.

Но законы военной пропаганды требуют, чтобы Украина придумывала поводы и обращала их в свою сторону. Ей нужно показывать Западу, что она такая гениальная военная страна, на самом деле это не так. Опять та же ситуация, что с точки зрения пропаганды мы увидим, что любые знаковые события живут недолго, не больше 72 часов.

Каждые трое суток нужно придумывать что-то новое. Вот одна из математик этой пропаганды. Не было бы нештатной ситуации на нашем крейсере, ВСУ придумали бы какую-то штуку придумали. То есть это история из области вранья.