«Опять русские хакеры постарались»: художник Бизяев сделал проект для Lego и столкнулся с предрассудками

Lego Ideas — это серия конструкторов, вдохновленных идеями фанатов Lego. Любой может предложить свой проект. Но компания будет рассматривать только того, кто наберет 10 тысяч голосов поддержки.

«Я давно хотел принять участие в этом конкурсе и начал с заведомо популярной идеи. Я сделал два проекта по известным иностранным франшизам: серии игр „Легенда о Зельде“ и „Властелину Колец“. Но все-таки это было не то, что мне хотелось бы сильнее всего видеть в виде Lego-набора», — рассказал он.

По словам художника, он вдохновился, как только увидел изображение избушки на курьих ножках.

«Однажды, листая соцсети, я наткнулся на рисунок избушки на курьих ножках. Тогда я понял, что это идеальный образ! Он яркий и удивительный. В мире нет ничего подобного. И что немаловажно, в иностранной поп-культуре уже знакомы с этим чудным домом Бабы-яги», — объяснил Бизяев.

Поразмыслив он понял, что это станет идеальным проектом. Тем более ему очень хотелось в Lego представить нашу культуру. Например, по культуре Китая у Lego уже есть две серии.

«Самое забавное, что когда я запостил проект на сайт конкурса, модераторы из Lego пять раз отклоняли его. Ребятам из Дании он показался слишком страшным. Все-таки там был забор из костей и светильник из черепа. Я пофиксил набор и убрал все, что напоминает о смерти», — рассказал Бизяев.

В итоге проект набрал нужное количество голосов меньше чем за день, подчеркнул художник. Это большое достижение для такого конкурса, где на подобную процедуру дается два года. Бизяев обратил внимание, что проект помогли разрекламировать соцсети и сайты, особенно «Пикабу» и Twitter.

«Думаю, это говорит о том, что наши соотечественники перенасытились иностранной поп-культурой, и хотят своего, родного. А еще больше они хотят показать славянскую культуру иностранцам. Это очень приятно, и я полностью поддерживаю это рвение!» — сказал он.

Однако успех российского художника насторожил сообщество Lego Ideas. Они считают, что произошла накрутка голосов. На эту тему возникло уже много споров.

«Многие обвинили мой проект в нечестной игре. Опять русские хакеры постарались! И прямо сейчас команда Lego Ideas выясняет, все ли было честно. Такая вот палка о двух концах», — заключил Бизяев.

Но участник не опускает руки и надеется, что все сложится хорошо. Пока только остается ждать решения маркетологов Lego.

С помощью голосования Lego уже выпустил наборы по мотивам сериалов «Доктор Кто», «Теория большого взрыва», а также мини-копию ракетно-космической системы NASA «Сатурн-5».