Операционная в черной башне. Волонтеры два года сражаются за зверей в частном «приюте» «Абинго» в Чехове

Претензии к так называемому зоопоместью «Абинго» в Московской области появились еще в 2019 году, но спустя примерно два года ничего не изменилось. Волонтеры все так же жалуются на учреждение, а его руководитель говорит, что никакого приюта там и не было.

«Абинго»

В деревне Кузьмино-Фильчаково Чеховского городского округа Московской области стоит здание с довольно высокой башней. Это приют для животных «Абинго». У организации есть сайт, на котором четко написано: «Наше зоопоместье „Абинго“ под руководством хозяина и ветеринарного врача Геннадия Реуцкого существует более 20 лет».

«Абинго» предоставляет услуги зоогостиницы, передержки, стерилизации, вакцинации и так далее.

Источник фото: сайт «Абинго»

В 2019 году «360» писал об этом приюте. Геннадий Реуцкий получил тендер на отлов и временное содержание бездомных животных. Однако тогда волонтеры заметили, что за время своей работы у «Абинго» накопилось множество нарушений. Например, вольеры почти не чистили, вода менялась не по графику, собак не мыли, а электричество работало из раза в раз.

Причем за деятельностью Реуцкого волонтеры следили и до этого. Ведь он не только бизнесмен, но и ветеринарный врач с 30-летним стажем. При этом он, по словам волонтеров, вообще не соблюдает в своем учреждении санитарных правил.

Новые претензии

Активисты уверены, что в «Абинго» нельзя отдавать животных на передержку, потому что хозяин организации — «живодер».

«Часть псов была в вольерах, где, похоже, вообще не убирают. Вонь на всю округу! Бедные, накинулись на корм, что мы принесли. Тех, кто на свободном выгуле, хотя бы время от времени соседи подкармливают», — сказала волонтер Анна, которая недавно переехала в Чехов. По ее словам, в приюте она увидела собачьи трупы, мусор и разлагающиеся останки лошадей.

«360» пообщался с волонтером Лилей Хуторцовой. Она уже не первый год разбирается в ситуации с «Абинго». По ее словам, она с коллегами приехала к участку Реуцкого в первых числах января, чтобы посмотреть, что происходит на территории. Но там оказалась такая же грязь и антисанитария, которая была при прошлой проверке. Место, где находится приют, лишь один участок из семи. Шесть он официально арендует, а седьмой — как раз там, где приют, принадлежит его знакомой.

На территории Реуцкого есть и свиньи, и коровы, и собаки. Последние иногда, по словам волонтера, грызут коров. На фото ниже черным обведен участок Реуцкого. Все, что до речки, — его территория.

Источник фото: снимки Лилии Хуторцовой

По словам Хуторцовой, Реуцкий основал этот «приют» 10 лет назад. Тогда он занимался передержкой.

Ему давали за это деньги — содержи собак в нормальных условиях, корми, убирайся. Он на все плевал, деньги брал, собаки были неприкаянные, ни вольеров, ничего не было, просто огороженная территория, собаки там кормились отходами. Он ни разу за все существование этого места не покупал корм сам. Начались скандалы, его занесли в черные списки передержек Лилия Хуторцова.

К Реуцкому начали ездить волонтеры, когда он выиграл тендер на отлов собак. Тогда он еще общался с зоозащитниками и получал от них какую-то помощь — люди кормили животных и убирались. При этом, по словам Хуторцовой, в приюте никогда не было «ни одного здорового щенка».

«Приютом» место, где содержатся собаки, начали называть территорию Реуцкого, видимо, просто так. По словам Хуторцовой, он и сам называет это место приютом и пишет, что предоставляет услуги передержки. Соответственно, если он говорит про приют, то к этому месту есть определенные требования. Однако при проверках он говорил, что собаки к нему прибежали и ему не принадлежат, уточнила Хуторцова.

Операционная в «черной башне»

Хуторцова рассказала «360», что Реуцкий по совместительству ветеринар. Но она никогда не видела каких-либо документов, подтверждающих это, однако уточнила, что ему бы не дали тендер на отлов собак, если бы у него было соответствующего направления деятельности.

У него неоконченное ветеринарное образование. Собак после его стерилизации мы забирали с проблемами со здоровьем, какие-то собаки оставались инвалидами, потому что он не так зашил. Он устроил там операционную. Причем операционная абсолютно нестерильная была. Он ловил всех собак и сажал в подвал. Никто не знает, сколько там собак погибло Лилия Хуторцова.

Источник фото: снимки Лилии Хуторцовой

Хуторцова добавила, что животных забирали с гниющими швами. А те, кто оставался, отправлялись в общий подвал, где содержались все собаки.

Но в какой-то момент Реуцкий запретил волонтерам забирать животных. Он построил высокий забор и не пускал зоозащитников на свою территорию. Прошло время, и он поставил условие, что пустит волонтеров, если они засыплют дорогу щебенкой. Они согласились, но через какое-то время Реуцкий якобы снова запретил им приезжать.

Разговор с хозяином

«360» удалось дозвониться до Геннадия Реуцкого. Он рассказал, что действительно занимался отловом собак два года назад по тендеру. По его словам, он поймал какое-то количество, привил, чипировал и отпустил. Все как предписывал тендер.

Я занимался отловом животных два года назад и выпустил 250 собак по условиям тендера. У меня нет приюта, у меня было временное содержание животных. Два года назад выпустил, они так и бегают вокруг. Если бегающих собак по улице можно назвать приютом… Я подкармливаю животных возле своего дома Геннадий Реуцкий.

По словам Реуцкого, сайт «Абинго» — это просто ресурс, на котором он размещает информацию о животных, которых нужно пристроить. Его основной род деятельности — ветеринария. Он работает с клиниками по договору.

Реуцкий добавил, что если бы у него был приют с плохими животными, его бы «уже давно посадили». Он уточнил, что на его территории живет несколько собак, как и в любой деревне. Они привиты, чипированы и стерилизованы. Тем более эти собаки помогают ему «охранять дом от волонтеров, которые лезут через забор».

Аферисты

Реуцкий сказал «360», что перестал общаться с волонтерами, потому что ему попались «аферисты». Якобы они собирали деньги для бездомных животных, но не тратили средства на них. По словам Реуцкого, на его участок приезжают с оружием, газовыми баллончиками и ножами. Подтверждений этой информации нет.

Среди волонтеров есть аферисты, которые собирают деньги на бездомных животных. Есть тенденция: чем хуже они напишут про какой-то приют, тем больше соберут денег. Лилия Хуторцова, которую я не пускаю, — это аферисты, которые собирают деньги на бездомных животных Геннадий Реуцкий.

Реуцкий считает, что волонтеры на него клевещут из-за того, что у них «упали сборы». Поэтому они «пишут гадости» и рисуют на заборе. На вопрос «360», что Реуцкому нарисовали на заборе, он ответил: «Катя плюс Гена равно „любовь“» Как эта фраза относится к волонтерам, собеседник «360» не объяснил.