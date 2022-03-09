Операции за спинами. Как украинские нацисты собирались захватить Донбасс

Украина готовила группировку нацгвардейцев в подчинении десантно-штурмовой бригады к наступлению на ДНР и ЛНР, как стало известно из секретных документов, которые попали к российским военным. «360» изучил планы нацистов, которые могли подавить Донбасс, если бы не встретили на пути Россию.

Тайное было явным

Минобороны РФ обнародовало оригинал секретного приказа командующего Нацгвардией Украины Николая Балана «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции Объединенных сил в составе бригады ВСУ». Документ от 22 января 2022 года адресован начальникам Северного Киевского, Южного Одесского и Западного территориальных управлений Нацгвардии Украины и командирам трех войсковых частей.

Документ содержит 14 пунктов по мероприятиям в целях наращивания группировки украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях. Уже в конце января для наступления на ДНР и ЛНР начали готовить батальонную тактическую группу 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, утвердив ее обеспечение и переподчинение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Операции за спинами

Переподчинение — довольно интересный момент, учитывая, что найти систему управления не так просто, отметил в беседе с «360» завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его мнению, выбор именно этой тактической группы для отправки в Донбасс объясняется тем, что большого выбора и не было.

«Нацгвардейцы принимают участие в столкновениях, но в основном это какие-то операции за спинами жителей Донбасса. Мы пока такую информацию получаем. И то, что они выполняют функции заградительных отрядов — то есть на месте и следователь, и судья, и палач», — заявил Кошкин.

К подбору состава подключили психологов, которым поставили задачу выявить и устранить факторы, оказывающие на военнослужащих негативное влияние. Запретили откомандирование солдат, показавших неудовлетворительные результаты психологического тестирования на предмет «готовности к риску», а также военнослужащих, плохо адаптированных к боевым задачам, с признаками депрессии и суицидального поведения, и тех, кого за последний год привлекали к уголовным делам или административным правонарушениям, связанным с употреблением наркотиков.

Пропаганда

Бойцов поручили обеспечить флагами для базового лагеря в районе проведения карательной операции в Донбассе. А еще информационными материалами, наглядной агитацией и полиграфической продукций. Содержание этих материалов в приказе не уточняется, но они могут носить националистический характер — о том, что «украинцы превыше всего», «исключительная нация» и тому подобное, предположил Кошкин.

«Может быть, это как раз то, что необходимо для продолжения обработки массового сознания, индивидуального подсознания и сознания», — сказал политолог.

Отстоять Запад

Тренировочной базой выбрали Яворовский полигон под Львовом, также известный как Международный центр миротворчества и безопасности. Группировку приказали направить туда к 5 февраля для проведения боевого слаживания с 7 по 28 февраля. А боекомплекты вооружений и продовольствие доставили еще в конце января.

С точки зрения логистики в том, чтобы готовить военных и технику к переброске с запада Украины на восток, нет никакой логики, отметил Кошкин.

«Логики нет, конечно. Может быть, дело в подготовке других усилий, сопряженных с какой-то другой геополитической ситуацией. Что надо запад отстаивать, и можно тогда уже легче обрабатывать людей, говорить, что сюда российские вооруженные силы не придут, ваша задача — выполнять свои функциональные обязанности, и кто будет плохо себя вести — отправим на восточный фронт», — объяснил политолог.