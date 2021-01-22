Операторы попросили денег на слежку за ковид-больными. Кажется, лукавят

Операторы связи попросили у Минцифры выделить деньги на отслеживание перемещений россиян, больных COVID-19. Компании хотят снова запустить сервис по сбору геоданных. Но для этого нужны средства. А кто и как сейчас следит за инфицированными?

Деньги для операторов

Российские операторы связи попросили деньги у Минцифры, чтобы возобновить передачу геоданных о передвижении людей, заболевших COVID-19. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Анны Серебрянниковой, главы объединяющей основных операторов связи рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика».

В документе говорится, что Минцифры рекомендовало операторам с 5 декабря возобновить выгрузку геоданных в систему ведомства. Это было нужно, чтобы вновь запустить отслеживание людей, заболевших COVID-19 или находящихся в контакте с больными. Систему планируют запустить в пяти регионах: Бурятии, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях.

Почему именно в них? По данным региональных управлений Роспотребнадзора и оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, в этих субъектах с 3 декабря общее число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,4-1,6 раза.

Деньги от государства операторам нужны, потому что появились дополнительные издержки. Например, нужно привлечь сотрудников и выделить ресурсы внутренних систем для обработки данных.

«Следовательно, по нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений», — сказала Серебрянникова.

Источники РБК в двух мобильных операторах сказали, что пока ответа на обращения не было.

В Минцифры считают, что операторы не понесут особых затрат на возобновление работы системы. Во-первых, все необходимое оборудование разработали ранее. Во-вторых, к работе с системой привлекают несколько сотрудников операторов на неполный рабочий день. Ведомство удивлено, что компании хотят дополнительно заработать, пока страна борется с коронавирусом.

Расходы, которых нет

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с «360» предположил, что операторы связи придумали себе дополнительные траты, потому что устали от притеснения со стороны государства.

«В связи со многими утеснениями, которые накладываются на операторов, они решили, что хватит делать что-то для государства бесплатно, если государство постоянно пытается на них наложить какие-то обременения», — сказал Власов.

Контроль приходит в автоматизированном режиме. Убейте меня, но не вижу я, какие возникли у сотовых операторов дополнительные расходы Александр Власов.

По словам Власова, основные расходы операторы несут только потому, что им нужно занести определенный номер телефона с информацией о местоположении. Но для этого у операторов есть большой штаб IT-служб.

Точные цифры, сколько стоит отслеживание одного человека, узнать невозможно. Ведь за геолокацией следят роботы. То есть, образно говоря, за вами нет закрепленного человека, который целый день только и делает, что следит за вашими путешествиями по комнате.

Отследить пациентов

В июле 2020 года появилась новость о том, что власти собираются следить за больными коронавирусом по номеру телефона. Каждый заболевший в России должен сообщить Минздраву свой номер. Эти данные использует Минкомсвязи для отслеживания контактов. То есть ведомство заметит, что человек покинул место карантина. У властей и бизнеса есть наши данные, а что они с ними делают, читайте на «360».

В середине ноября стало известно, что режим обязательной самоизоляции нарушили более тысячи человек в Москве. Речь шла о людях, болевших COVID-19 и проходивших лечение на дому.

Александр Власов подчеркнул, что сейчас именно слежки за больными не происходит. Правильнее назвать это контролем за соблюдением предписанных антиковидных мер, чтобы больной не разносил заразу по всему городу.

Каждый наш телефон постоянно общается с определенным аппаратом на сотовой вышке. Эта информация накапливается у оператора. Оператор раньше передавал, что человек именно в этом месте находится. Если он находится на одном месте, вопросов не возникает Александр Власов.

Периодически больным приходит просьба сделать фотографию, чтобы проверяющие органы убедились — он не обманывает систему. Но только при старте системы во время начала эпидемии в России было много нареканий. Иногда система просила человека сделать фото в два часа ночи или в шесть утра, когда все спали. А иногда выписывала штраф за то, что человек вышел на балкон, — робот думал, что пациент находится на улице.

Несмотря на эти минусы, система показала себя достаточно эффективной. По словам Власова, это заключалось, скорее, в психологическом аспекте. То есть люди знали, что их контролируют, поэтому не испытывали судьбу и спокойно переносили временную изоляцию. Некоторые, конечно, обманывали систему, оставляя телефоны дома, но другие — примерно 80% — исполняли предписания.

Соблюдение изоляции пациентами с коронавирусом в Москве контролируют при помощи электронного мониторинга местоположения сервисом «Социальный мониторинг» в телефоне. Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя и направляет ему пуш-уведомления с просьбой сделать фотографию. А вы знали, как следят за больными в других странах?

В октябре на дороги Москвы хотели отправить зеленые фургоны, чтобы они ловили нарушителей самоизоляции. Те самые камеры ЦОДД планировали переделать для этих целей. Но идею так и не реализовали.