Опасный бизнес. Торгующая кишечными газами блогерша попала в больницу с болями

Популярная блогерша из США Стефани Матто, которая заработала 200 тысяч долларов на торговле своими кишечными газами в банках, попала в больницу из-за своего ремесла. Теперь она решила искать другой способ заработка. Случай Матто не единственный пример странного бизнеса, который, что удивительно, приносил неплохие доходы.

Банки продавались как горячие пирожки

Матто 31 год, торговать своими газами в банках она начала в ноябре прошлого года. Девушка рассказывала об этом в Instagram, публикуя множество фото, на которых она с кокетливым видом держит в руках стеклянные емкости. Цена за банку составляла порядка 73 тысяч рублей, сообщил ladbible.com.

Чтобы вести такой бизнес, блогерше приходилось придерживаться определенной системы питания, которая включала продукты, способствующие повышенному газообразованию. Как правило, это были бобовые, яйца и банановые протеиновые коктейли. Последние Матто решила добавить в рацион, потому что обнаружила, что после них продукт, которым она торгует, имеет более ярко выраженный запах.

«Я решила сделать это по наитию после того, как люди несколько раз просили об этом. Как назло, как только я выставила банки на продажу, они начали продаваться как горячие пирожки», — рассказывала девушка.

По ее мнению, такой тайный фетиш есть у многих, просто не все готовы говорить об этом.

Праздничная распродажа и конец бизнеса

В период праздников Матто решила устроить акцию и продавать банки со скидкой 50%. Спрос был велик, поэтому и продуктов, которые бы позволяли удовлетворять его, приходилось потреблять много. В день госпитализации Матто успела съесть огромную миску супа из черной фасоли и выпить три протеиновых коктейля. Вечером, лежа в кровати, она почувствовала очень сильное давление в животе и груди, ей даже стало трудно дышать.

В какой-то момент девушке показалось, что у нее сердечный приступ. Тогда Матто позвонила другу и попросила отвезти ее в больницу. Врачам о своей торговле она говорить не стала, но объяснила, как она питается каждый день.

«Было ясно, что то, что я испытывала, было не инсультом или сердечным приступом, а очень сильными болями из-за газов. Мне посоветовали изменить диету и принимать лекарства, подавляющие газы, что фактически положило конец моему бизнесу», — поделилась блогерша.

В продаже банок с газами Матто не видела ничего плохого, хотя в соцсетях она получала достаточно много негатива. По ее мнению, людям нельзя унижать других за их выбор, особенно если он никому не причиняет вреда.

Не исключено, что Матто все же вернется к продаже банок, но уже в виде NFT.

Вода из ванны

В 2019 году торговлей водой из ванны прославилась блогерша и модель Бель Делфин. Она продавала продукт в банках по 30 долларов за штуку в ее онлайн-магазине. Девушка утверждала, что продает воду, в которой купалась. Однако ее вскоре разоблачили.

Пользователь Reddit провел анализ этой воды и заявил, что в жидкости не было ДНК человека. По его мнению, Делфин обманула своих покупателей. Помимо этого, он высказал предположение, что она не хотела, чтобы кто-то мог получить образец ее генотипа, написала Lenta.ru.

Вскоре после этого Делфин заявила, что продала последний большой контейнер воды после купания за 10 тысяч долларов.