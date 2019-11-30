Ледяной ад в облаках. Пять самых опасных вершин мира

В горах многие люди, даже не поднимаясь на них, черпают вдохновение. Зачастую даже фотографии вызывают яркие эмоции и мотивируют скорее отправиться покорять новые горизонты — в том числе самые высокие пики Земли. Пять самых опасных вершин мира — в материале «360».

Даже в XXI веке горы играют в жизни человечества большую роль. Если раньше люди, адепты языческих культур, относились к горам как к сакральному месту, то впоследствии вершины стали играть ключевую роль в экономическом процветании человечества.

На Земле существует множество красивых и безмятежных гор, но есть и «хищники», которые, как и в мире животных, не знают пощады. На ум сразу приходит Эверест? Этот гигант действительно «вырос» до внушительных размеров — 8844 метра в высоту, температура на его вершине падает до — 60 градусов, а скорость ветра может достичь 200 метров в секунду. Звучит пугающе, но так ли это? Все-таки на Эверест взобрался 13-летний мальчик в 2010 году и слепой Эрик Вайхенмайер в 2001-м. Теперь-то уже не так страшно, однако есть вершины и жестче.

Канченджанга

Источник фото: Flickr / shrikant rao / гора Канченджанга

Канченджанга (8586 метров) — не только третья по высоте вершина мира, но и один из самых опасных альпинистских маршрутов на всем земном шаре. С остальными горами мира действует простое правило: технологические новинки снижают смертность. Канченджанге же технический прогресс безразличен. Вершина продолжает с пугающей периодичностью убивать альпинистов, причем смертность в последние годы лишь возросла.

Название горы переводится с тибетского как «Пять сокровищ великих снегов». Пять вершин Канченджанги — это и есть пять сокровищ: серебро, золото, драгоценности, зерно и священные тексты. Гора (которую местные наделяют женским духом) ревностно охраняет свои сокровища и пытается убить всех, кто на них посягает.

Кстати, у Канченджанги особо негативное отношение к женщинам-альпинисткам: восхождения начались еще в 1905 году, но первая женщина смогла покорить вершину лишь в 1998. Ею стала англичанка Джинетт Харрисон. Правда, полгода спустя она трагически погибла во время покорения горы Дхаулагири.

Чогори

Источник фото: Flickr / El_Gran_Cazador / гора Чогори

Чогори (8611 метров) — самая сложная и опасная вершина в мире, несмотря на то, что она — вторая по высоте после Эвереста. Это ад и одновременно Святой Грааль любого уважающего себя альпиниста. Покорить ее смогли только 284 скалолаза до середины 2008 года, 66 человек погибли при попытки восхождения. Общая смертность на этой вершине составляет 25%. Этот пик так и не смогли покорить в зимний период.

Аннапурна

Источник фото: Flickr / lama_2b / гора Аннапурна

Аннапурна — это не одна вершина, а целый горный массив в Гималаях, высшая точка которого достигает высоты в 8091 метр. Аннапурна — десятая по высоте из всех восьмитысячников. Она первая из гор такого типа позволила человеку покорить свою вершину. Однако это не дает повода думать, что подъем на нее — увеселительная прогулка. Еще каких-то 30 лет назад каждый второй альпинист навсегда оставался на склонах Аннапурны, но сейчас эти цифры стали более оптимистичными: смертность скалолазов на горе составляет около 19%.

Эйгер

Источник фото: Flickr / Jonty Sewell / гора Эйгер

Казалось бы, что страшного в горе Эйгер, что в Бернских Альпах. Ее высота всего 3970 метров, но что здесь опасного? Несмотря на «детскую» высоту, эта вершина соперничала с восьмитысячниками по опасности и трудности восхождения.

Мало того, долгое время не было даже попыток добраться до вершины: это просто казалось невозможным. Все дело в том, что в последней части маршрута с двухкилометрового склона на альпинистов раз за разом скатываются ледники и куски породы. Эйгер — ледяной ад, который до сих пор может завалить зазевавшегося альпиниста тоннами льда.

Баннтха-Бракк

Источник фото: Flickr / Nam / вид на вершине Баннтха-Бракк

Горный массив Каракорум в Пакистане всегда пользовался дурной славой среди альпинистов. Но среди всех вершин Баннтха-Бракк (7285 метров) была самой труднодоступной и смертельно опасной. Только три восхождения на нее завершились успешно, причем между первым (1977 год) и вторым (2001 год) прошло 24 года. За кровожадный нрав местные жители прозвали гору «людоедом».