Опасные проповеди: как накажут священника Сергия, который отрицает коронавирус

Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия наперсного креста и права священнослужения. В своих проповедях он отрицал коронавирус и призывал нарушать самоизоляцию. Решение о его судьбе примет епархиальный суд. А может, и обычный — с помощью Уголовного кодекса.

Схиигумена Сергия (Николая Романова) лишили права священнослужения и наперсного креста за отрицающие коронавирус проповеди и призывы нарушать самоизоляцию. Дальнейшую его судьбу рассмотрит местный церковный суд, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В своих речах основатель Среднеуральского женского монастыря активно критиковал власти за запрет ходить в церковь вовремя пандемии, проклинал тех, кто закрыл храмы, и предлагал выслать из России тех, кто ввел в стране самоизоляцию.

Сейчас Сергию запрещено покидать Иоанно-Богословский мужской скит без письменного благословения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. 27 апреля схимонаха лишили «права проповедовать и высказываться в публичном пространстве». По словам митрополита, ранее он неоднократно беседовал с Сергием по поводу содержания проповедей. Схиигумен обещал исправиться, но не сделал этого.

Уже 6 мая в YouTube появилось видеовыступление схиигумена, которое он назвал «беседой с душой русского народа». В нем Сергий заявил, что с помощью тестирования для выявления COVID-19 заражают население. И эта процедура якобы нужна для чипирования людей и их последующего контроля.

Церковное наказание

В такой ситуации наказание может быть практически любым, рассказал «360» религиовед Юрий Табак. Например, длительный запрет на проповеди и служение. Пока Сергий высказывает личное мнение, которое расходится с позицией официальной церкви. Но все будет зависеть от того, продолжит ли он и дальше свои антикоронавирусные проповеди.

«Его уже довольно серьезно наказали. Отлучить от церкви его вряд ли могут. Но если епархиальный суд что-то такое решит, он сможет подать апелляцию в более высокую инстанцию. Просто запретить служение вообще ему могут», — пояснил религиовед.

Отлучение от церкви или лишение сана — самое серьезное наказание за тяжелые грехи или антицерковные поступки. Оно лежит вне компетенции епархиального суда, это прерогатива высших органов церковной власти.

Проверка или дело

Однако схимонаху может грозить не только церковное наказание. Власти активно пресекают распространение фейков о коронавирусе, в частности, публичное отрицание существования болезни. Красноярский телеканал ТВК, например, хотят привлечь к ответственности за размещение юмористического сюжета на эту тему.

Адвокат Андрей Гривцов сообщил «360», что священнослужитель рискует как минимум попасть под проверку из-за распространения ложных сведений. А как максимум — стать фигурантом уголовного дела.

«Ответственность за это установлена статьей 207.1 УК РФ, максимальное наказание там — ограничение свободы [до трех лет]. Единственное, нужно будет доказать, что батюшка, распространяя это, заведомо знал, что они (сведения — прим. ред.) фейковые, а не добросовестно заблуждался. Но в целом практика идет по пути, что признак заведомости зачастую игнорируется. Я могу священнослужителю только пожелать удачи», — добавил Гривцов.