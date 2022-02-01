Опасные для самолетов и рекордные для Земли. Самая долгая и самая длинная молния прогремели над Западным полушарием

Ученые нашли молнии, которые установили мировые рекорды. Одна из них смогла «шагнуть» на расстояние более 760 километров, вторая светила в небе более 17 секунд. Ученые уверены, что эти показатели молний тесно связаны с изменением климата.

Молнии обновили рекорд

Комитет по экстремальным погодным и климатическим явлениям Всемирной метеорологической организации зарегистрировал два новых мировых рекорда. С помощью новейших спутниковых технологий удалось зафиксировать самую протяженную и самую продолжительную в мире вспышки молний.

Самая протяженная молния охватила по горизонтали расстояние 768 плюс-минус восемь километров над южными районами США 29 апреля 2020 года. Это почти на 60 километров перекрывает предыдущий рекорд, который был отмечен в Бразилии 31 октября 2018 года.

Самой продолжительной вспышкой сверкнула молния над Уругваем и северными районами Аргентины 18 июня 2020 года: она длилась 17,102 плюс-минус 0,002 секунды. До этого первое место удерживала Аргентина: во время грозы 4 марта 2019 года молния светила 16,73 секунды.

Деревня — рекордсмен по молниям

Молнии ударяют в Землю около 1,4 миллиарда раз в год — одновременно на планете бушует более двух тысяч гроз и происходит порядка 100 вспышек в секунду. Выше всего вероятность встретить молнии в тропиках, ближе к экватору. Чаще всего вспышки наблюдают в Центральной Африке, Северной Колумбии и Венесуэле, Южной Бразилии и Парагвае, а также на южных склонах Северных Гималаев, сообщил сайт Wondermondo.com.

По данным NASA, в 2004–2005 годах рекордсменом в этом стала горная деревня Кифука на востоке Демократической Республики Конго. Поселение расположено всего в 300 километрах к югу от экватора, и за год там на каждый квадратный километр приходится около 158 ударов молний.

Из-за этого Кифука постоянно находится в топ-10 локаций с экстремальными метеорологическими условиями. Смог ли кто-нибудь побить рекорд африканской деревни, пока не известно.

Молнии связаны с изменением климата

Метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал «360», что продолжительность и длина развязок молний зависят от протяженности облаков, в которых рождаются молнии. Это кучево-дождевая облачность, и она чаще всего бывает на стыке теплых и холодных воздушных масс, их фронтальные разделы тянутся на сотни километров.

«Поскольку мы сейчас имеем дело с такими изменениями климата, которые ведут к усилению региональных процессов и увеличению зоны соприкосновения холодного и теплого воздуха, их фронтальных разделов по длине, то и условия, которые способствуют возникновению молний, становятся более благоприятными», — сказал Александр Шувалов.

Кроме того, идет увеличение влажности в атмосфере, которое тоже приводит к усилению кучево-дождевой и грозовой деятельности, плюс повышение глобальной температуры тоже играет свою роль. Таким образом, погодные аномалии во многом связаны с усилением контрастных погодных процессов.

«Думаю, это не последний рекорд. Не могу сказать точно, почему они связаны с другим полушарием. Но можно предположить, что спутники, которые наблюдали за погодными явлениями, просто более внимательно наблюдают за Западным полушарием», — высказал версию Александр Шувалов.

Молнии необходимо изучать

Член-корреспондент Института прикладной физики РАН Евгений Мареев рассказал «360», что районы, где были замечены рекордные молнии, и раньше выделялись в этом отношении. По словам ученого, длинные горизонтальные разряды характерны для мезомасштабных конвективных систем.

«Есть несколько районов мира, где такие системы генерируются. Один из них — это большие равнины США, другой — средняя и северная части Южного Американского континента. Не Амазония, а там, где протяженные большие мезомасштабные комплексы — в районе Аргентины, Северной Бразилии и Парагвая», — сказал Евгений Мареев.

Ученый отметил, что большие и длинные молнии могут представлять угрозу для самолетов. Ведь чем больше интенсивность события, тем выше его потенциальная опасность. Возможны неожиданности, связанные с ветвлением этих вспышек, также отдельную опасность представляют электромагнитные излучения, которые могут воздействовать на электронику и радиоаппаратуру.

Евгений Мареев отметил, что в России были замечены молнии на десятки километров в длину. Хотя эти вспышки сопровождают человечество всю его жизнь.