Опасности серой стороны. Чем рискуют россияне, которые сдают жилье нелегально

Многие россияне выплачивают ипотеку, сдавая в аренду купленное жилье. Большинство не спешат официально оформлять сделки, избегая налогов, возни с документами и ответственности. Однако серая аренда может грозить неприятностями и хозяевам квартиры, и жильцам. Причем ответственность может быть не только административной, но и уголовной.

Многие россияне, купив квартиру в ипотеку, сдают новое жилье для погашения долга. При этом хозяева жилья уходят в серый сектор, отказываясь от легального оформления аренды. Владельцев квартир не радует перспектива нести ответственность за тех, кто снимает у них жилье. Нет желания у собственников и платить государству налоги.

Последнее может сильно сказаться на ценах аренды, то есть на кошельке съемщика. Сейчас рынок аренды жилья находится на своих самых низких и кризисных позициях. Хотя банки сейчас все больше идут по пути развития онлайн-ипотеки, в некоторых городах, в том числе и в Москве, спрос снизится.

Особенно сдают свои позиции новостройки. Однако пока альтернатив инвестициям в недвижимость нет. Специалисты прогнозируют рост спроса на квартиры-студии, хотя доступность ипотеки дает возможность приобрести жилье побольше и подороже.

Легальная аренда как защита

Эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков рассказал «360», что рост едва ли возможен — большинство объектов и так сдают по серой схеме. Эксперт отметил, что всем своим клиентам он настоятельно рекомендует оформиться как самозанятые и платить налоги.

«В скором времени рынок аренды жилья все равно будут пытаться выводить в белую схему — очень большая недоимка по налогам идет у государства. Тут все зависит от человеческого воспитания и подхода. Можно несколько лет сдавать по серой схеме, а сосед однажды пожалуется — и придет налоговая, выпишет штраф», — сказал Бендриков.

Он отметил, что четких тарифов нет и денежное взыскание будет рассчитываться в каждом случае индивидуально. При этом риелтор подчеркнул, что при неофициальном съеме жилья обе стороны в проигрыше: трудно что-то просить от арендодателя и что-то требовать от арендатора.

Нужна смена менталитета

Олег Бендриков уточнил, что квартиры в новостройках и старом жилом фонде, в центре и на окраине сдаются с одинаковой частотой, большинство — неофициально. В спорных случаях государство не будет подключаться к выяснению отношений съемщика жилья и хозяина недвижимости.

По словам эксперта, судебное разбирательство будет отталкиваются от договора, точнее — от того, что в нем указано. Независимо, проходят ли отчисления в налоговую или нет: дело рассматривается лишь между собственником и арендодателем. Выплаты налогов от сдачи квартиры или дома — это другой вопрос, который в случае необходимости решается отдельно.

«Не думаю, что государство сможет ужесточить контроль за сдачей квартир. Хотя бы уже потому, что довольно трудно представить, что же для этого следует сделать. Наверное, тут нужно менять менталитет всех людей. Ведь, повторюсь, тут, как и во многих других сферах, все зависит от человека», — сказал Бендриков.

Аренда жилья

Адвокат Евгений Розенблат подтвердил «360», что серая сдача квартир в аренду — проблема неновая как для вторичного рынка жилья, так и для новостроек. Юрист отметил, что в России нет правовой традиции заключать договор аренды и официально его регистрировать. Тех, кто поступает согласно букве закона, меньшинство.

«В итоге государство недополучает определенную сумму налоговых отчислений. Кроме того, это постоянно приводит к различным спорам, ведь права обеих сторон не защищены. Особенно когда это связано с принудительным выселением. В моей практике был случай, когда у арендатора родился ребенок и выселить его было проблематично», — рассказал Розенблат.

Адвокат уточнил, что за неофициальную сдачу жилья арендодатель несет не только административную, но иногда и уголовную ответственность. В последнее время участились случаи, когда после жалоб соседей полиция обнаруживает нелегальное общежитие мигрантов из разряда «30 человек в однушке».

Евгений Розенблат отметил, что на данный момент какого-то тотального контроля за рынком незаконной аренды жилья в России нет — эта область продолжает находиться в серой зоне. И серьезных подвижек, направленных на то, чтобы отрегулировать ситуацию и вывести аренду недвижимости в правовое поле, пока не видно.