В России впервые за долгое время появились новости о чуме — случаи заражения зафиксированы на юге Алтая, в Туве, а также в Хабаровском крае. Однако все не так страшно.

Страна еще не оправилась от пандемии коронавируса, как с юго-востока пришли новые тревожные вести: до России добралась чума.

Возбудители страшной эпидемической болезни были обнаружены на юге Алтая — в Кош-Агачском районе на плато Укок, где часто пасутся животные. Последний случай чумы был зафиксирован здесь еще в 1958 году. В связи с этим по всей Республике Алтай уже вакцинировали более 18 тысяч человек. Специалисты местной противочумной станции уже выразили обеспокоенность, так как плато Укок — туристическое место.

Точно такие же возбудители обнаружились и в соседней Республике Тыва, на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов. В срочном порядке на территории зараженных районов провели барьерную дезинсекцию — обработку против постельных клопов и блох, являющихся переносчиками чумы. Также в скором времени будет проведена вакцинация — как людей, так и домашнего скота. Вообще население республики ежегодно делает прививку от чумы.

В эти районы чума могла прийти из Монголии, где в начале августа были зафиксированы случаи заболеваний людей, в том числе и несколько летальных исходов. Правда, в Роспотребнадзоре эту версию отвергают, так как границы с Китаем и Монголией сейчас закрыты. Но дело в том, что в этих районах распространены сурки, за которыми находятся браконьеры и которые, в свою очередь, переносят блох, от которых болезнь передается людям. Поэтому тувинцам, как и жителям Республики Алтай, настоятельно рекомендуют воздержаться от охоты на этих диких животных.

Кроме того, сразу восемь очагов чумы выявлено в нескольких районах Хабаровского края — там заражаются свиньи. В Нанайском районе уже установили две карантинные зоны — оттуда запрещено вывозить скот, а также производить и продавать сельскохозяйственные продукты. Но здесь речь идет о другой чуме — африканской.

Чума чуме рознь

В первую очередь, нужно понимать, что африканская чума, которая пришла сейчас в Хабаровский край, и бубонная чума, которая выявляется в Туве и на Алтае, — две совершенно разные болезни. Как пояснил «360» вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, их объединяет только общее название. Африканская чума — это вирусное заболевание, которое опасно для свиней и другого домашнего скота, но для людей никакой угрозы не представляет. Против нее существует вакцина, а заразившихся животных обычно убивают и потом в обязательном порядке сжигают — от трупа другие животные тоже могут заразиться.

Возбудителем же бубонной чумы, опасной для людей, является вовсе не вирус, а бактерия — чумная палочка. Эта бактерия живет в латентной форме у сурков и крыс, человеку же передается через блох. То есть блоха кусает человека, и он заболевает. При бубонной чуме возбудитель попадает в подмышечные или паховые лимфоузлы, после чего происходит воспаление, интоксикация организма.

Как отметил Альтштейн, смертность от бубонной чумы высокая, но не повальная. Гораздо опаснее, если бубонная чума переходит в легочную форму — когда бактерия проникает в легкие и размножается там. В этом случае болезнь уже передается от человека к человеку через дыхательные пути.

От легочной формы бубонной чумы погибают от 90 до 100% заболевших. Если такая чума охватывает район, то это происходит тяжелейшая эпидемия — та самая, которая в Средние века закончилась вымиранием 2/3 населения Европы.

Сейчас люди уже не так беззащитны перед чумой, как в Средневековье. Во многих регионах России существуют противочумные станции, которые следят за состоянием популяции диких животных — в особенности, сурков и крыс. Против бубонной чумы существует не только вакцина, но и, поскольку это бактериальная инфекция, антибиотики, которые подавляют размножение бактерии в организме.

По словам Альтштейна, вероятность распространения бубонной чумы по всей России невысока — все-таки в современном мире научились бороться с распространением блох, против них есть множество различных средств. Однако если где-то зафиксируют случай легочной формы, то ситуация будет уже гораздо серьезнее: тут уже нужна вакцинация населения и строгие противоэпидемические мероприятия, вплоть до карантина.

Ранее другой российский вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также отмечал, что вряд ли чума может охватить всю Россию — люди уже давно научились своевременно ее выявлять и изолировать больных. Но при этом профессор отметил, что ко вспышкам в Туве и на Алтае следует отнестись со всей серьезностью и принять необходимые меры — что, в общем, уже было сделано.