Опасности июльской погоды. Московскому региону пообещали жару с перерывом на ливни

Июль — самый мокрый месяц в году, и 2020-й не станет исключением. Чего ждать от погоды в ближайшую неделю и стоит ли готовить зонты и резиновые сапоги?

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в июле 2020-го будет большое количество осадков, при том что за последние полгода в России уже выпало 70% годовой нормы. Он добавил, что июль — это «месяц с самым большим числом опасных погодных явлений».

Неспокойный месяц

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал «360», что в этом июле страну ждет аномальная погода: череду гроз, ливней и сильных порывов ветра прогнозируют как в европейской части России, так и в Западной Сибири, на Урале, в Красноярском крае и на Дальнем Востоке.

По словам Цыганкова, июль в России всегда отличается переменчивыми погодными условиями. Это происходит из-за особенно большого количества солнца — в это время устанавливается самый длинный день, а также сталкиваются холодные и теплые потоки воздуха.

«Особенность этого года заключается в том, что с мая были очень сильные теплые воздушные массы из Индии, Пакистана, Ирана, а с севера у нас Арктика холодная. И на границе, где сталкивается холодный воздух с тропическим, возникают атмосферные фронты», — объяснил он.

В ходе таких атмосферных фронтов образуются мощные куче-дождевые облака, которые и дают ливневые осадки, грозы, шквалистый ветер и даже град на фоне контрастных температур.

«Московский регион все время находится на границе этих двух масс, поэтому у нас продолжается тенденция, которая в июне началась: теплая погода, где-то даже выше нормы, но есть некоторые колебания», — добавил Цыганков.

От жары до жары

На этой неделе, с 6 по 12 июля, синоптики обещают теплую погоду. До среды средняя температура воздуха будет подниматься даже выше среднемесячной июльской нормы — до 28 градусов тепла.

В четверг и пятницу, по словам Цыганкова, атмосферный фронт «качнет» к северу, будет немного прохладнее — 20-22 градуса по прогнозам. В это же время предполагаются гроза, ливень, порывистый ветер.

«При контрастах температур ливни бывают часто. Но особенность летних ливней в том, что они кратковременные и локальные. По Московской области ливни будут точно, тем более что июль в Москве вообще самый мокрый месяц — в норме 91 миллиметр осадков», — отметил Цыганков.

Сегодня сказать, какие конкретно районы будут затронуты дождями и сколько осадков там выпадет, сложно — это так называемые быстро развивающиеся явления, точные прогнозы возможны не больше чем за сутки.

Но уже сейчас специалисты Гидрометцентра России говорят о том, что 7 июля гроза подойдет к Москве с северо-запада, со стороны Твери — в зоне риска окажутся Клин, Волоколамск и ближайшие города. А 8 июля, в среду, дожди нагрянут уже с юго-запада, со стороны Наро-Фоминска.

Уже к воскресенью в московский регион вернется жара — до 31 градуса тепла.

При этом на прошлой неделе в Московской области выпали аномально обильные осадки — затопило как столицу, так и несколько подмосковных городов. В частности, пострадали Руза, Красногорск, Нахабино, Дедовск, Наро-Фоминск и некоторые другие. По данным пресс-службы губернатора региона, причиной таких наводнений стало то, что за день выпало почти полторы нормы осадков за месяц — до 50 миллиметров.

Аналогичные затопления из-за аномальных ливней были в столичном регионе и в июне — тогда в Москве залило несколько районов, подземные переходы полностью ушли под воду.