Опасность в свете. Ученые предупредили о риске заболеть раком из-за неправильных фонарей

Огни большого города могут вызвать рак у жителей. К такому выводу пришли исследователи из Научного центра здоровья при Техасском университете. Но часто освещение в городах чрезмерно, так что ради здоровья жителей нужно понять, где проходит грань между необходимостью и красотой.

Ученые из Научного центра здоровья при Техасском университете выявили связь между риском развития рака щитовидной железы и чрезмерным освещением на улицах. Согласно их исследованиям, у жителей иллюминированных улиц на 55% выше риск развития смертельно опасной болезни, чем у тех, кто живет в слабоосвещенных местах, написало издание Express. Причина — в подавлении искусственным светом мелатонина, который препятствует появлению рака щитовидной железы.

Исследователи добавили, что яркий свет ночью разрушает циркадный ритм. А это может спровоцировать несколько типов рака, в том числе рак груди.

Огни ночного города

В последние годы экоактивисты и ученые стали говорить о новом типе загрязнения окружающей среды — так называемом световом. Международная ассоциация темного неба определила этот феномен как неуместное или излишнее использование искусственного света, которое влияет на человека, природу и климат. Под таким загрязнением подразумевают ослепительно яркие огни, вызывающие дискомфорт, искусственную «полярную ночь» в населенных пунктах, проникновение сияния с улиц в квартиры домов и скопление источников искусственного света в одном месте.

Этот феномен — побочный эффект технологического прорыва и урбанизации. Источниками загрязнения являются внутреннее и внешнее освещение зданий, постоянно включенные рекламные щиты и яркие фонари на улицах.

Согласно Мировому атласу искусственного освещения ночью, 80% населения планеты и 99% жителей США и Европы живут с засвеченным небом. Млечный Путь спрятан от более чем трети человечества. Антирекордсменом по загрязнению стали Гонконг, где освещение в тысячу раз превышает норму, и Сингапур.

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Одна из главных проблем излишнего искусственного света — это разрушение экосистем. Яркие огни сбивают миграцию животных, нарушают отношения между хищником и добычей и наносят физиологический вред.

Световое загрязнение может привести и к фатальному исходу. Согласно оценке канадской НКО Fatal Light Awareness Program, из-за чрезмерно освещенных небоскребов в Торонто умирают десятки тысяч птиц в год.

Избыточное освещение в городах также приводит к неоправданному потреблению энергии и увеличивает углеродный след.

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Губительный свет

Академик РАН Сергей Колесников объяснил «360», что излишний свет — это стрессовый фактор, из-за которого в организме человека накапливаются свободные радикалы.

Они повреждают биомембраны и, по некоторым данным, наносят вред и ДНК. Если в организме есть слабое звено, то стрессовый фактор будет воздействовать на него и может вызвать не только рак, но и другие воспалительные процессы Сергей Колесников.

По его мнению, интенсивное освещение дают не только фонари и рекламные щиты на улицах, но и телевизор с компьютером.

«Уменьшить вред светового загрязнения ночью можно с помощью плотных штор, но при этом не надо забывать и про ограничение времени за телевизором и компьютером», — добавил Колесников.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заметил, что яркое освещение вредит не только физическому, но и психическому здоровью человека.

«Во-первых, повышается уровень стресса. Во-вторых, мелатонин — близкий родственник серотонина, и недостаток мелатонина приводит к тому, что человек становится более раздражительным», — отметил он.

Эксперт также добавил, что мелатонин улучшает иммунитет и борется с опухолями в организме.

«Он усиливает врожденный иммунитет, действуя на клетки иммунной системы, которые отвечают за генетическое постоянство, в частности уничтожают мутировавшие клетки. Кроме того, мелатонин является антиоксидантом. Он защищает ДНК наших клеток от повреждения активными формами кислорода», — объяснил Болибок.

Против света

В США начали активно бороться с загрязнением и вводить правила в отношении освещения. Вашингтон и Нью-Йорк участвуют в кампании «Погасите огни» во время миграции птиц. А с 2016 года Американская медицинская ассоциация порекомендовала «минимизировать и контролировать ярко-синее освещение».

Некоторым городам отказ от чрезмерного освещения помог привлечь туристов. С 2010 года канадский город Джаспер проводит осенью Фестиваль темного неба, на который съезжаются тысячи участников. По всей Северной Америке и Европе набирают популярность похожие акции и парки темного неба.

Международная ассоциация темного неба разработала свои рекомендации для уменьшения загрязнения. Организация советует включать уличное освещение только при необходимости, минимизировать синие оттенки и не усиливать яркость, если в этом нет нужды.