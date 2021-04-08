Мошенники все чаще используют Telegram-боты. По незнанию можно стать их сообщником

Telegram-боты приобретают все большую популярность: через них можно получать полезные напоминания, узнавать новости, находить интересные места рядом, искать жилье, соседей и многое другое. Но есть и другие боты — криминальные или мошеннические. Первые, например, могут дать доступ к закрытой информации, за которую вам, возможно, придется ответить. А вторые просто обчистят ваш кошелек.

Как работают боты

Боты — это обычные программы, которые пишут разработчики, объяснил «360» эксперт компании «Доктор Веб» Илья Куркин. Сейчас стало популярным использовать серверы мессенджера Telegram для коммуникации с пользователем — приложение уже знакомо человеку. Для создания ботов используется специальный интерфейс — bot API.

За начинку, то есть за весь функционал бота, отвечают его авторы, а не команда мессенджера. Цели создания ботов могут быть разными. Они могут, например, помочь людям найти соседей по адресу и жилье, уютные заведения неподалеку или интересное кино под ваши вкусы. А могут обмануть — через вымогательство или продажу незаконно полученных сведений.

Подбирать информацию из открытых источников или собственных баз данных боты могут благодаря сведениям, которые пользователь предоставляет сам. Например, если вы хотите найти квартиру в своем районе, придется рассказать боту, какие станции метро вас интересуют, какой метраж квартиры, какие условия — вроде возможности жить с домашним животным. Если же вы хотите найти интересный фильм, нужно будет назвать жанры, режиссеров или актеров, которые вам нравятся. Но личную информацию ботам лучше не сообщать.

«Администраторы ботов имеют доступ к данным, которые пользователи отправляют этим самым ботам. Поэтому не стоит отправлять важную и секретную информацию первому попавшемуся боту — ее легко прочитают его хозяева», — предупредил Илья Куркин.

Боты-мошенники

Если бот запрашивает у вас личную информацию — например, не только спрашивает, как к вам обращаться, но и просит назвать адрес, паспортные данные, логины и пароли от какого-либо аккаунта или, например, номер карты, — стоит задуматься, не мошеннический ли это сервис. Подобными данными нельзя делиться.

По словам Ильи Куркина, мошеннические схемы с использованием Telegram-ботов мало отличаются от других. Вам могут присылать сообщения о якобы произошедшем взломе и угрожать слить информацию. Могут шантажировать тем, узнали подробности личной жизни.

Распространены схемы с заманиванием потенциальных жертв на мошеннические и вредоносные сайты. Например, для получения некоего приза, покупки дорогостоящей техники со скидкой. Кроме того, мошенники могут представляться сотрудниками кредитных организаций и сообщать о взломе с последующим приглашением на поддельный сайт банка Илья Куркин эксперт компании «Доктор Веб».

Поэтому нужно особенно внимательно следить за ссылками, по которым вы переходите из ботов, мессенджеров и других непроверенных источников. Обязательно проверяйте доменные имена, ведь чаще всего мошенники создают сайты с тем же дизайном и созвучным названием в адресной строке.

Куркин добавил, что существуют целые вредоносные программы — трояны, — которые используют Telegram-ботов для передачи похищаемой ими информации на сторону.

«Такие трояны используют ботов в качестве сервера. Задействуя API Telegram, они подключаются к боту, минуя само клиентское приложение Telegram, и отправляют в его чат собранные данные, например, СМС-сообщения пользователя», — отметил эксперт.

Причем избавиться от такой проблемы сложно — просто удалить приложение недостаточно. Также распространенной схемой мошенничества именно в Telegram является предложение купить доступ к каким-либо приватным каналам за деньги. На такие провокации вестись не стоит.

Нелегальные боты

Куркин добавил, что любые боты, которые передают персональные данные других людей без их согласия, являются незаконными. Например, очень популярны боты, где можно узнать номер владельца по государственному регистрационному знаку автомобиля. Депутат фракции «Единой России» Антон Горелкин отмечал, что такие сервисы находятся в серой зоне российского законодательства и, действительно, справиться с ними может пока только основатель мессенджера Павел Дуров. Хотя часть ботов уже начали блокировать.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Евгений Розенблат объяснил «360», что универсального ответа о законности или незаконности создания и тем более использования таких ботов нет. Каждый случай нужно рассматривать отдельно.

«Если тебе предоставили какую-то информацию, использование или распространение которой противоречит действующему законодательству, будет нарушение. Может быть много вариантов: нарушение коммерческой тайны, государственной тайны, закона о персональных данных и так далее», — сказал он.

Главное — смотреть, какую именно информацию предоставляет бот, а также откуда он ее взял. Например, на странице временно заблокированного бота «Глаз Бога» есть список источников информации, среди которых не только социальные сети и приложения типа Avito, где многие люди оставляют свои контакты и другие данные, не задумываясь об этом, но и «Центр раскрытия корпоративной информации», банковские приложения и сотовые операторы.

Если информация является общедоступной, то получение согласия на ее обработку не требуется с точки зрения закона о персональных данных. Но если это биллинги от авиакомпаний и прочее, что не находится в общем доступе, [но может продаваться в Telegram-ботах], приобретение такой информации полностью корректным быть не может Евгений Розенблат адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры».

«И тот, кто распространяет такую информацию за деньги, точно будет нести ответственность, потому что это информация ограниченного пользования», — добавил адвокат.

При этом получение информации из слитых баз банков и других учреждений тоже может оказаться спорным для пользователя, даже если он сам к ее краже не причастен. Его могут привлечь к ответственности, если использование информации нанесет кому-то ущерб — как материальный, так и репутационный.