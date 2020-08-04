«Опасное солнце» взойдет над курортами Черного моря. Советы для прогулок и загара

Жителей нескольких российских регионов предупредили об «опасном солнце» с 5 августа. Так называют явление, когда повышается индекс ультрафиолетового излучения. Для некоторых людей эти погодные условия опасны, но находиться под лучами можно, если соблюдать правила. Тем более что особенно много ультрафиолета в августе будет на черноморских курортах.

Об «опасном солнце» предупредил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. После 5 августа в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Липецкой областях индекс ультрафиолета составит шесть-семь единиц. Такой же уровень ожидается в Алтайском крае и Туве.

В Краснодарском крае, на Ставрополье, в республиках Серного Кавказа и Крыму уровень ультрафиолета будет еще выше — восемь-десять единиц.

В Москве солнце не будет таким опасным — всего три-пять единиц. Однако все равно стоит быть осторожнее.

В беседе с «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился другими данными. По его словам, в прошлом году ситуация с солнцем была такой же, но об этом ничего не писали. Собеседник отметил, что Солнце сейчас находится на минимуме своей активности, поэтому особых излучений от него до Земли не доходит. Леус подчеркнул, что нахождение на открытом пространстве опасно в период максимальной жары. Эти дни приходятся на конец июля и начало августа.

Солнце находится на минимуме своей активности, поэтому особых излучений от него до нашей планеты не доходит. Солнце обычное, которое бывает в июле и августе. <…> В эти дни нахождение на солнце опасно, и это не только именно в 2020 году Михаил Леус.

Будет ли мощное ультрафиолетовое излучение после 5 августа или нет — увидим. В любом случае необходимо знать, как защититься, если хочется и прогуляться по улице, и при этом не ухудшить здоровье.

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Как правильно сидеть под солнцем

Иммунолог, врач-терапевт медицинского центра «Атлас» Ирина Ярцева по просьбе «360» дала рекомендации, как защититься от солнца. Во-первых, нужно следить за временем и не находиться на солнцепеке в период с 11:00 до 15:00. Во-вторых, нужно пользоваться защитными кремами, надевать головные уборы — желательно светлого цвета. Если таких нет, то нужно выбирать шляпу, которая создаст воздушную подушку между волосами и самим головным убором. Одежда не должна быть синтетической — лучше надевать льняную, чтобы была прослойка между тканью и телом. В этом случае лучше регулируется температура. Также очень важно много пить, это помогает от перегрева.

Защитные кремы тоже нужно выбирать правильно. Если планируете находиться под солнцем, то защита 30 вполне подойдет — так вы сможете и загореть, и не обгореть. Если же не собираетесь лежать под лучами, а просто гулять, то нужно выбирать защиту с индексом 15. Это минимум. Эти средства должны быть в виде кремов или молочка, а не в виде масел.

Есть категории людей, которым особенно опасно находиться под палящим солнцем. Если у человека много родинок на теле или образований, то им не рекомендуется долго сидеть под лучами и загорать. Если все-таки хочется смуглую кожу, то в тени ее тоже можно получить. Если не соблюдать эти рекомендации, то с возрастом изменения на коже могут негативно сказаться на здоровье.

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Осторожнее стоит быть и людям с аутоиммунными заболеваниями, с васкулитами (группа недугов, поражающих стенки артерий и сосудов) или даже перенесшим коронавирус. Им не рекомендуется в ближайшее лето находиться под солнечными прямыми лучами, так как под их действием может происходить обострение.

Соблюдать осторожность следует гипертоникам, потому что повышенная инсоляция может привести к обезвоживанию, перегреву, может быть скачок давления.

Грудным детям можно находиться под солнцем только до 11:00, причем не под прямыми лучами. То же самое предписано пожилым людям, так как у них легко происходит обезвоживание, сосудистая система не такая эластичная, сложно скомпенсировать перепады, потерю жидкости.