В Химках пятилетний мальчик умер после отравления грибами. Он с 21 октября лежал в больнице, а 26 числа скончался. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Эта история — очередное напоминание, что к сбору грибов нужно подходить очень осторожно, потому что есть виды, после отравления которыми невозможно выжить.

Отложенное отравление

Пятилетний житель Пушкино умер после отравления грибами. 21 октября мальчик попал больницу с диагнозом «первичное токсическое действие ядовитых веществ». Его госпитализировали из города Пушкино в больницу Химок.

Полицейские, разбираясь в ситуации, установили, что он вместе с мамой и папой 18 октября утром пошел в лес за грибами. Семья находилась в районе села Царево. После сбора они вернулись домой, а вечером 20 октября мама мальчика приготовила ужин. Уже на следующий день ребенку и его родителям стало плохо, из-за чего они вызвали врачей. Их доставили в больницу. Мальчик был в самом тяжелом состоянии — его направили в реанимацию. Вечером 25 октября он умер.

По факту произошедшего проводится проверка.

Бабушка умершего мальчика Татьяна рассказала «360», что ребенок отравился именно грибами, о чем семье сказали врачи, приехавшие на вызов 21 октября. По словам женщины, при походе в лес родственники не набрали много грибов, а отравился внук каким-то видом сыроежек.

Утром я звоню сыну, он говорит: «Нам плохо, мы в больнице». Вечером поужинали, а утром он с ребенком в больнице, жене плохо было дома, ее тоже в больницу положили. В первый день вроде ничего, на второй день даже сам в туалет ходил, половину котлетки съел, а на третий день ухудшение пошло Татьяна.

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По словам Татьяны, отец и мать мальчика в ужасном состоянии. Мама ребенка принимает лекарства дома, а отец ездит на оформление разных документов, в том числе для похорон.

Собеседница «360» рассказала, что ребенку поставили диагноз почти сразу, а фельдшеры скорой посоветовали взять с собой банку с грибами, чтобы специалистам было проще определить разновидность яда. По словам Татьяны, у семьи не было детей, кроме пятилетнего умершего мальчика.

Грибные отравления

Историй о последствиях тихой охоты достаточно много по всей России. В конце сентября в Татарстане 31 человек обратился в больницу из-за возможного отравления грибами. Одна из пациенток токсикологического центра отравилась бледной поганкой, но успела вовремя обратиться в больницу. Этот гриб часто путают с шампиньоном, но именно поганка распространена в лесах Татарстана.

22 сентября житель Новороссийска похвастался своим грибным сбором, а потом отравился, сообщили местные СМИ. Мужчина рассказал, что после похода в лес сварил грибы, попробовал один, а через три часа почувствовал себя плохо — его начало тошнить и появилась горечь во рту. Он пытался промыть желудок, но лучше не стало — лишь поднялась температура. В конце концов он вызвал скорую, ему поставили капельницу. Бывалые грибники сказали, что среди относительно хорошего сбора — боровика красивоокрашенного — были бледные поганки и яйцевидные мухоморы.

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В начале октября в Курской области госпитализировали 13-летнего мальчика после отравления грибами. Его жизни уже ничего не угрожает, его выписали из больницы.

Сбор грибов — сложная и опасная наука. Некоторые ядовитые виды выглядят так же, как и съедобные. Прежде чем идти в лес, лучше взять с собой профессионала, который точно знает, что делать.

Опасность грибов

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский по просьбе «360» объяснил, как обстоят дела со сбором грибов и отравлениями в текущем сезоне. По словам специалиста, этот год почти ничем не отличается от прошлого.

Этот сезон принципиально ничем не отличается от средней статистики, то есть несколько сотен смертельных отравлений и несколько тысяч несмертельных по стране. Каждый год у нас от грибов умирают минимум 10 человек и максимум до двух тысяч. Просто обращений в связи с отравлением грибами от нескольких сотен до 10 тысяч Михаил Вишневский.

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Однако каждый год увеличивается число отравлений бледной поганкой и галериной окаймленной. Из-за довольно теплой погоды оба вида начинают расти в северных регионах, а галерину часто путают с разными видами опят.

Если вдруг случилось такое, что человек отравился галериной окаймленной или бледной поганкой, то тут спасти пациента уже не удастся. Дело в том, что эти грибы имеют отложенный тип действия. То есть первые симптомы проявляются спустя шесть часов. А могут появиться через сутки или двое. Естественно, за это время яд уже надежно попадет в кровь и начнет свою разрушительную работу.

Что касается отравления менее опасными грибами, то тут желательно самостоятельно никаких мер не принимать. Не стоит пытаться вызвать рвоту, потому что при этом возникают микроповреждения и это облегчает проникновение яда в кровь. Также не стоит пить алкоголь, потому что он увеличивает скорость всасывания токсинов.

Что можно сделать: принять какие-нибудь сорбенты типа угля, и обильное питье. [Нужно] лежать и ждать приезда врача. В любом случае при подозрении на отравление грибами нужно взывать скорую Михаил Вишневский.

По словам Вишневского, чаще всего травятся три категории людей: совсем неопытные, которые не могут отличить зеленые сыроежки от бледной поганки. Далее идут достаточно умелые грибники, которые знают более 100 видов грибов, но решили освоить новые. Тут и случаются фатальные ошибки. Третья категория — опытные, но невнимательные собиратели. Особенно это те, кто занимается заготовками на зиму. Такие люди метут все подряд и из-за темпа сбора могут проглядеть и кинуть в корзину то, что не следует.

Нужно помнить еще и о том, что у ядовитых грибов нет общих отличий. То есть нет ни одного универсального признака, который позволил бы уверенно отличить любой ядовитый гриб от любого съедобного. Знатоки советуют знать в лицо все съедобные грибы, а Вишневский рекомендовал обратить внимание как раз на изучение несъедобных. Тем более что в каждом регионе максимум 10 видов грибов, которые являются ядовитыми.

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Чтобы не оказаться в больнице после похода в лес за грибами, следует помнить об одном правиле.

Не знаешь, не уверен — не бери. Это максимум. Если внешний вид гриба вызывает у тебя сомнение, значит, брать его не нужно Михаил Вишневский.

В Подмосковье, например, самые ядовитые грибы такие: бледная поганка, галерина окаймленная, говорушка восковатая, говорушка белая, свинушка тонкая, волоконница земляная и пантерный мухомор.

Готовка грибов

Шеф-повар ресторана «Хачико Бар» Даирбек Муталибов объяснил «360», что перед любой готовкой грибы необходимо подвергать термической обработке. Сначала нужно замочить продукты в холодной соленой воде, а потом кипятить не менее получаса (а лучше даже дольше). Лучше всего употреблять грибы в отварном виде, считает Муталибов. Однако неважно, как именно вы будете их готовить, главное — обработать их правильно.

По словам Муталибова, качество грибов зависит от места сбора. Желательно не прикасаться к тем грибам, которые растут возле города, — они пропитываются испарениями с заводов и других производств.