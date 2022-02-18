Огромная белая акула насмерть растерзала пловца в Австралии. В последние минуты жизни мужчина изо всех сил кричал о помощи и пытался отбиться от хищника, но спасти его никто не мог. Напуганным свидетелям оставалось лишь наблюдать за происходящим. В последние годы акулы стали чаще нападать на людей, однако специалисты утверждают, что для человека даже пчелы более опасны.

Нападение в Австралии

Трагедия произошла на пляже Литтл-Бэй в Сиднее. Жертвой белой акулы стал мужчина, подплывший к скалам с подводным ружьем. В тот день на пляже было большое количество пловцов, гребцов на байдарках и рыбаков, сообщило издание Daily Mail.

В какой-то момент люди услышали пронзительный крик. Они увидели, как огромная акула разорвала мужчину на две части. Жертве хищника никак не могли помочь, поэтому свидетелям оставалось лишь в шоке наблюдать, как четырехметровая акула убивает пловца.

Один из очевидцев заснял нападение на видео. На кадрах видно, что сначала акула мечется в воде, а затем море становится красным от крови.

«Акула атаковала вертикально. Мы услышали крик и обернулись. Всплеск выглядел так, будто машина упала в воду. Акула грызла тело, и повсюду была кровь», — рассказал рыбак Крис Линто.

На поиски тела погибшего отправились спасатели. Для проведения операции использовали лодки, вертолеты и гидроциклы. Вскоре останки мужчины и части гидрокостюма нашли в воде, заявила полиция Нового Южного Уэльса.

На место прибыли четыре бригады скорой помощи, спасательный вертолет с реаниматологом и фельдшером на борту. Медикам оставалось лишь констатировать смерть пловца, так как его травмы были несовместимы с жизнью. По словам правоохранителей, акула оторвала половину тела пловца.

«К сожалению, этот человек получил катастрофические травмы, и медики мало что могли сделать, когда мы прибыли», — сказал инспектор скорой помощи Нового Южного Уэльса Лаки Прачан.

Сейчас расследованием смерти мужчины занимаются полицейские. Они пока не сообщили никакой информации о личности погибшего. Известно, что жертвой был местный житель, который хорошо знал пляж и часто подплывал к скалам.

Пляж Литтл-Бэй считается одной из неизведанных жемчужин Сиднея и «секретным» пляжем, популярным среди местных жителей. После смертельного нападения акулы, местные власти закрыли этот пляж — вместе с пляжами Малабар, Марубра, Куджи, Кловелли и Лаперуз. Появились знаки и ограждения, предупреждающие людей держаться подальше от воды.

Эта смерть стала первой в результате нападения акулы в окрестностях Сиднея с 1963 года.

Участившиеся случаи

Акулы стали чаще нападать на людей по всему миру. К такому выводу пришли специалисты Флоридского музея естественной истории и Американского общества по изучению пластиножаберных.

Согласно их отчету, в 2021 году произошли 73 случая нападения акулы на человека. Годом ранее цифра находилась на отметке 52. Один из авторов исследования объяснил прирост пандемией, так как в 2020 году многие пляжи были закрыты.

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«Прошлый год был гораздо более типичным: со средним количеством укусов разных видов и смертельным исходом от больших белых, тупорылых и тигровых акул», — отметил Тайлер Боулинг.

В общей сложности в 2021 году специалисты зафиксировали 11 смертельных случаев, причем девять из них считались неспровоцированными. Человеческая провокация может произойти, когда, например, дайверы пытаются прикоснуться к акуле или рыбаки вытаскивают ее из рыболовной сети.

Из вех смертельных случаев в прошлом году три произошли в Австралии, два — в Новой Каледонии и по одному - в США, Бразилии, Новой Зеландии и ЮАР.

Причины атак

Ученые считают, что столкновения людей с акулами нельзя называть нападениями. Хищники специально не атакуют человека, а более чем в трети случаев подобная встреча заканчивается без каких-либо травм.

«У акул нет рук, и поэтому, когда они хотят что-то исследовать, то берут это в рот. Очень редко акулы съедают людей», — пояснил доцент Университета Маккуори Нейтан Харт The Sydney Morning Herald.

После такого укуса акулы просто уплывают. Специалисты утверждают, что нет доказательств того, что хищники целенаправленно охотятся на людей. Исследователи из университета даже провели эксперимент. Они засняли на видео плавающих в аквариуме тюленя и морского льва, а также, плавающих и гребущих на доске людей. После этого они рассмотрели кадры с точки зрения белой акулы.

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Во время своей работы ученые брали во внимание дальтонизм акул и их неспособности различать детали. Оказалось, что для белых акул люди и животные выглядят одинаково. Это значит, что хищник может просто спутать в воде свою потенциальную жертву с человеком, написал NewScientist.

Одной из главных проблем для исследователей является разнообразие акул. Каждый вид обладает уникальной стратегией охоты, ареалом обитания и предпочтениями в добыче. Все эти различия не позволяют ученым дать однозначный ответ на вопрос, почему акулы нападают на человека.

Чаще всего людей атакуют такие виды акул, как белая, тигровая и тупорылая. Последняя охотится на мелководье в мутных водах, опираясь на свое обоняние. Белые акулы больше используют зрение и охотятся в прозрачной воде.

«Существует 530 разных видов акул, и внутри каждого вида очень большое разнообразие. Вам не удастся объединить их в группы», — заявил морской биолог Блейк Чапмэн. Цитату привела Русская служба Би-би-си.

Акул можно встретить во всех морях, но Черное и Каспийское моря считаются самыми безопасными. Белые акулы являются частыми гостями побережий Австралии, Новой Зеландии и Калифорнии. Тигровые акулы водятся в Карибском море и Мексиканском заливе, а на тупорылую акулу можно наткнуться в реках Миссисипи и Амазонке. Обычно акулы не подплывают близко к берегу, но иногда они оказываются совсем недалеко от пляжа.

Какие шансы спастись?

Несмотря на участившиеся случаи нападений, специалисты утверждают, что показатели смертности от нападений акул невелики. В качестве примера они привели цифры по смертности от ударов молнии. Каждый год в прибрежных штатах США от этого атмосферного явления погибают порядка 38 человек.

Исследователи подсчитали, что шанс человека стать пострадавшим от нападения акулы составляет один к 11,5 миллиона. При этом шанс стать жертвой хищника составляет всего один к 264,1 миллиона.

Как подчеркнул журнал National Geographic, даже пчелы являются для людей более опасными по сравнению с акулами. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выяснили, что с 2001 по 2013 год хищники морей ежегодно уносили жизнь одного человека. Жертвами пчел же становились по 58 человек. Получается, что у человека в 58 раз больше шансов умереть от укуса пчелы, чем от зубов акулы.