Опасная кинопуля. Почему на съемках в России не бывает настоящих убийств

Во время съемок фильма «Ржавчина» актер Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссера картины. Полиция выясняет, как холостой выстрел стал причиной смерти человека. Однако это не первая смерть на американских киноплощадках. Актеры и пиротехники объяснили, почему в российском кино такого не бывает.

Во время одной из сцен Алеку Болдуину, который играет главного героя фильма, нужно было выстрелить. Хотя на площадке использовали холостые патроны, выстрел оказался травматичным. Сейчас полиция проверяет, чем было заряжено оружие.

Смерть не в первый раз перешагнула порог съемочной площадки и стала реальностью. В 1984 году, ожидая начала съемок очередной серии приключенческого сериала, Джон-Эрик Хексум решил сыграть в русскую рулетку с Magnum 44-го калибра. Актер в шутку приставил его к виску, нажал на курок и умер: холостой патрон оказался смертельным.

Пожалуй, самый известный случай произошел в 1993 году во время съемок фильма «Ворона». Главную роль играл Брэндон Ли, сын легендарного мастера единоборств Брюса Ли. В сцене нападения актер был смертельно ранен в живот из револьвера 44-го калибра — позже оказалось, что в стволе застряла заглушка, которая вылетела при холостом выстреле.

Только специальное оружие

Эксперт по оружию Вячеслав Ванеев рассказал «360», что в советское время кинематографисты использовали боевое оружие и ответственность за него полностью лежала на человеке, который занимался пиротехническими эффектами. Сегодня в большинстве случаев при съемках применяется специально подготовленное оружие.

«Это так называемое охолощенное оружие, которое стреляет только холостыми патронами. А всякие эффекты попадания пули в тело делают с помощью микрозарядов: они разрывают резиновый мешочек с бутафорской кровью — томатным соком или специально подготовленным веществом. Застрелить из такого оружия никого невозможно», — отметил Вячеслав Ванеев.

По мнению эксперта, чтобы понять причины трагического случая на американской киноплощадке, нужно прежде всего разобраться с оружием. Его могли просто намеренно подменить или по недосмотру отдать актеру не тот пистолет.

Техника безопасности прежде всего

Президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков в разговоре с «360» рассказал, что в российском кинопроме оружие к съемкам готовит специальный пиротехнический цех. Его сотрудники подбирают нужный реквизит в зависимости от того, оружие какой именно марки и калибра требуется для съемок.

«Все оружие, которое мы используем, все охолощенное, оно поверяется и перепроверяется. Патроны все холостые, причем с очень ограниченным количеством пороха, потому что, если стрелять даже таким оружием, может вылететь окалина. Актер или каскадер, в руках которого находится оружие, прежде чем стрелять, всегда его проверяет», — подчеркнул Александр Иншаков.

Он добавил, что для него непонятно, как ЧП могло произойти на съемках «Ржавчины». Каскадер также высказал предположение, что оружие могли заменить, и отметил, что он не знает аналогичных происшествий в отечественном кинематографе: на киноплощадках всегда предельно серьезно относятся к технике безопасности.

Даже стрельба холостыми рискованна

Гендиректор компании «Пироспецэффект» Глеб Локшин подтвердил «360», что на киноплощадках в России в принципе невозможно применение настоящих боеприпасов. Для съемок используются имитационные макеты оружия, которые очень похожи на настоящее, но оружием не являются.

«Поэтому выстрелить боевыми патронами из них нельзя. Если используется настоящее оружие, то это нарушение законодательства: у нас в стране передача оружия третьим лицам невозможна ни при каких обстоятельствах, даже при киносъемочном процессе», — объяснил Глеб Локшин.

Он рассказал, что на американских киноплощадках допускается использовать не только имитационные макеты, но и настоящее огнестрельное оружие. Однако на съемках всегда присутствует оружейник-пиротехник, который выдает актеру в руки оружие — макет или настоящее — и всегда декларирует риски, которые с этим связаны.

«Ведь актер не является специалистом в области вооружений или пиротехнических средств. Даже стрельба с имитационным, холостым патроном сопряжена с большим риском. Там очень высокое давление пороховых газов, летят обрывки гильз, элементы капсюля, несгоревшие порошинки», — уточнил Глеб Локшин.

По словам пиротехника, на дистанции пять-семь метров в зависимости от типа патрона поражающее воздействие пороховых газов очень высоко. Однако, судя по тому, что на съемках в США погибла женщина-оператор и получил ранение режиссер, сложно предположить, что это были только пороховые газы.