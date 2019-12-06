Опасная езда. Новый отчет Uber показал, чем уберизация угрожает обычным людям

Уберизация позволяет с одинаковой легкостью заказать пиццу и такси, но имеет неприятные побочные эффекты. Почему «хипстерские» онлайн-сервисы могут быть опасны для жизни и как их улучшить, размышляет колумнист «360».

Всего за несколько лет Uber стал чуть ли не синонимом такси — это один из самых распространенных и успешных бизнесов по перевозке пассажиров в мире. Однако с ростом оборотов растет и влияние сервиса на жизнь обычных людей. В США за 2017–2018 годы машины, заказанные через Uber, совершили колоссальное число поездок — около 2,3 миллиарда. Далеко не все они были благополучными. Часть из них закончилась для пассажиров стрессом, травмами и даже летальным исходом.

Проблемы на дорогах

Подробности инцидентов в такси стали известны из свежего отчета Uber за двухлетний период. Его выход можно назвать большим событием, ведь компания впервые рискнула раскрыть данные о собственном уровне безопасности.

Согласно отчету, компания обработала около шести тысяч жалоб на секс-домогательства. Чуть менее половины из них были от водителей. Из этого массива следует выделить самые серьезные случаи: 464 изнасилования и 19 нападений, закончившихся смертью жертвы. Также стоит посчитать 107 смертей в дорожных инцидентах — значительная их часть связана с гибелью пешеходов под колесами такси.

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Цифры, прямо скажем, вызывающие определенное опасение. Конечно, сам Uber напоминает, что это лишь доли процента от миллиардов совершенных поездок, но спокойнее от этого не становится. Кому охота попасть за собственные деньги в лапы к маньяку, даже если вероятность этого один на миллион?

Неслучайно, несмотря на свой несомненный успех в США, Uber с трудом выходит на европейские рынки. К примеру, власти Лондона не стали лицензировать деятельность компании, объяснив свой поступок именно беспокойством за безопасность пассажиров.

Чтобы успокоить клиентов, глава Uber ирано-американский бизнесмен Дара Хосровшахи написал целый ряд твитов. В них он обещает сделать в приложении специальную тревожную кнопку и возможность послать текстовое послание на номер экстренной службы 911. Среди других мер по повышению безопасности обмен информацией о нарушителях правил поведения с другими платформами, специальные курсы для таксистов и помощь тем, кто уже попал в переделку из-за Uber.

Остается один вопрос: почему эти, несомненно, полезные меры безопасности не были введены с самого начала, до того, как водители Uber совершили несколько миллиардов поездок?

Уберсложный вопрос

Проблемы компании с недостаточно быстрым реагированием на нарушения и даже преступления, совершаемые ее водителями, начались далеко не вчера. Нередко эту «заторможенность» связывали с фигурой одного из основателей Uber, Трэвиса Каланика, — он был вынужден покинуть свой пост после целой серии скандалов, связанных с обвинениями в харассменте, сексизме и финансовых махинациях.

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Каланик также скандально «прославился» своим спором с одним из таксистов Uber. Тот обвинял своего фактического начальника в понижении тарифов при повышении стандартов, на что бизнесмен ответил: «Некоторые люди не любят брать на себя ответственность за свои поступки. Они винят всех вокруг за все, что происходит с ними», — и хлопнул дверью.

В этой мимолетом брошенной фразе на самом деле скрыта целая философия. Сегодня уберизация — это уже не просто способ вызвать такси, а новый формат получения услуг. С помощью схожих по функционалу цифровых платформ мы заказываем доставку еды, уборку квартир, помощников по ремонту.

Формат, безусловно, удобный: достаточно нажать несколько кнопок в приложении — и услуга получена. Но не стоит забывать, что за «хипстерским» оформлением скрываются реальные проблемы.

Забирающий вас водитель — живой человек, который использует такое же приложение, потому что ему нужна работа. Однако сервисы не воспринимают себя полноценными работодателями, скорее, посредниками, которым чужда какая-либо ответственность за условия работы человека с другой стороны приложения. Мол, ты к нам подключился, вот и пользуйся молча, иначе враз отключим и лишим дохода.

Вспомним хотя бы всколыхнувшую многих историю о смерти молодого курьера «Яндекс.Еды», который мог уйти из жизни из-за перенапряжения. Сразу после этого сервис пообещал тщательней организовывать смены и обеспечить курьерам медицинское обслуживание.

Хорошо бы это стало примером для аналогичных бизнесов. Пренебрежительное отношение к «рабам приложения» свойственно всем цифровым платформам по оказанию услуг. У него есть неприятный побочный эффект: падение качества со стороны исполнителей, — а также вероятность, что среди них будет расти число неадекватных людей.

Есть только один выход из этой «уберсложной» ситуации: такие сервисы должны перестать корчить из себя следующее поколение бизнеса и выйти из онлайна в реальную жизнь, чтобы обеспечить необходимые социальные права и гарантии своим фактическим сотрудникам. И, естественно, им следует заранее продумывать меры безопасности для своих пользователей.

Тогда не придется выпускать объемные доклады о сотнях изнасилований и смертей, часть из которых, вероятно, удалось бы предотвратить, если бы создатели приложения сразу думали не только о доходах, но и о судьбах, которые может изменить их цифровой код.

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