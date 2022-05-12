ООН заговорила о пытках российских пленных на Украине. Скрыть очевидное уже невозможно, но виновных не накажут

ООН получила доказательства пыток и жестокого обращения с российскими военными на Украине. В организации подчеркнули, что такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права. Правда, специалисты уверены, что никаким наказанием виновным это признание не грозит. Более того, издевательства над людьми были на Украине и до 2014 года. После ситуация просто усугубилась.

ООН — о пытках российских военнопленных на Украине

Организация объединенных наций (ООН) получила достоверную информацию о пытках российских военнопленных вооруженными силами Украины. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии Матильда Богнер, передает издание The Hill.

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским Вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам», — отметила Богнер.

Она назвала такое отношение к солдатам бесчеловечным, ведь их «принуждают к заявлениям, извинениям и признаниям, а также к другим формам унижения».

«Это нарушает фундаментальные нормы международного гуманитарного права. Украина и Россия должны оперативно и эффективно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными. <…> Они также должны эффективно контролировать и инструктировать свои вооруженные силы, чтобы предотвратить любые дальнейшие нарушения», — пояснила Богнер.

Ранее газета The New York Times опубликовала подтверждение подлинности видеозаписи расправы украинских солдат над российскими пленными военными. Речь идет о ролике, на котором ВСУ расстреляли подающего признаки жизни человека, который лежал на дороге со связанными руками.

До этого суд в Москве заочно арестовал начальника СИЗО Полтавы Домашова за пытки российских пленных. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать факт издевательств над российскими военнослужащими на Украине. Причиной стала публикация ролика из Херсонской области, где издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных.

Украина не накажет виновных за пытки российских пленных

С начала специальной военной операции на Украине РФ предоставляла данные о пытках российских военнопленных, о том, что их убивают, нарушают нормы Женевской конвенции. Именно поэтому отрицать очевидное уже стало попросту невозможно. Об этом «360» рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Этой комиссии нужно было, чтобы прошло два месяца, чтобы они это увидели и вынуждены были подтвердить. Но при этом мы не видим со стороны западных стран и со стороны этой комиссии какого-то призыва к тому, чтобы против киевского режима ввели санкции. Это сейчас делают против Российской Федерации. А ведь следующим шагом нужно было осудить подобное отношение к российским военнопленным и привлечь к ответственности виновных лиц», — пояснила адвокат.

По ее словам, руководители киевского режима не допустят, чтобы в отношении их подопечных ввели какие-то санкции, поэтому, скорее всего, реального наказания за пытки не будет. Тем временем украинским журналистам уже дали зеленый свет на искажение действительности. Их удостоили специальным призом самой престижной награды в области журналистики — Пулитцеровской премии — за мужество и «приверженность правдивым репортажам».

Издевательства над людьми были на Украине и до 2014

Тем временем убийства мирных граждан, издевательства над своим же населением были распространены на Украине еще до 2014 года. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его словам, это происходило из-за построения государства не по классическим канонам.

«[Было сформировано] на основе каких-то внутриклановых договоренностей. И это было сдобрено большой порцией различных нарушений тех документов, которые принимались на Украине — конституции и законов различных. И вот это основа того, что потом случилось после 2014 года», — отметил Подлесный.

По его словам, причина происходящего в отсутствии правовой культуры, отсутствии необходимости для всего населения выполнять законы Украины. Ведь они выполнялись выборочно — только те законы, исполнение которых нужно было находящимся у власти людям.

«Практически же население Украины было лишено возможности отстаивать свои гражданские права. А после 2014 года ситуация резко усугубилась», — заключил Подлесный.