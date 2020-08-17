Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что нападки США на «Северный поток — 2» противоречат нормам международного права. Германия думает над тем, чтобы поднять этот вопрос в Организации Объединенных Наций и обратиться в соответствующие суды. Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360», будет ли толк от обращения в ООН.

В интервью для RT Deutsch глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил несколько важных аспектов по поводу «Северного потока — 2». Во-первых, недопустимо, чтобы одна страна предписывала другой, как решать вопрос собственного энергообеспечения. США же именно это и пытаются сделать в отношении Германии.

«Это противоречит любым разумным отношениям в эпоху глобализации. Этого нельзя добиваться шантажом», — подчеркнул Эрнст.

По его словам, американцы угрожают не только строительным фирмам, но и тем, кто дал это разрешение на прокладку, то есть государственным структурам. Если переговоры со Штатами не сработают, Европейскому союзу придется пустить в ход жесткие ответные санкции. Эрнст предлагает ввести штрафные пошлины на американский сжиженный газ, а при определенных условиях — эмбарго на импорт топлива.

Это станет вынужденным ответом на противоречащие международному праву действия США. Американцы не могут угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Еще один вариант — поднять этот вопрос на уровне ООН. Возможно также обращение с жалобой в соответствующие суды.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт сказал «360», что давно нужно было обратиться в ООН и использовать их площадку для разрешения вопроса.

«Противостоять действиям США любой стране мира в одиночку очень тяжело, тем более Германии, чья экономика сильно зависит от американского бизнеса», — добавил Гердт.

Обращение в ООН — это попытка страны отстоять свое право на энергетическую независимость всеми дипломатическими методами. Заодно это покажет всему миру, насколько действенной организацией является ООН, станут ли они что-то предпринимать. Задача организации так или иначе упирается в одно: соблюдение международного права. По словам Гердта, влияние США в ООН уже не такое монопольное, как раньше. Соответственно, есть шанс, что организация примет резолюцию, осуждающую американский подход.

Важно понимать, что речь идет не о наложении санкций. Это не прерогатива ООН. Цель — добиться резолюции и получения какой-либо платформы для противодействия США. Этого будет достаточно для того, чтобы Германия смогла защитить свой суверенитет и закончить строительство «Северного потока — 2».