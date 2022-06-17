Онуфриенко: ВСУ отчаянно пытаются замедлить наступление ВС России

У незнающего человека может сложиться ложное ощущение, что на фронтах в ходе спецоперации на Украине «ничего не происходит». Военный аналитик и политолог Михаил Онуфриенко рассказал «360», как складывается ситуация на различных направлениях. На самом деле бои довольно интенсивны.

Далее —прямая речь собеседника «360».

Продвижения на карте не видно

Когда смотришь на карту Украины (бывшей уже Украины) — не видно продвижения наших сил и средств, взятия новых городов и всего остального. Но на самом деле бои идут с большой интенсивностью, перемалывание вооруженных сил противника — по всем областям. Например, в Харьковской области идут бои в районе Русской Лозовой и Дементиевки.

Источник фото: телеканал «360»

Возникла угроза ВСУ в Слатине и Прудянке. Продолжаются бои на правом берегу Северского Донца — наши войска явно намерены занять населенные пункты, оставленные ранее, в том числе Верхний и Старый Салтов, и отрезать дорогу из Харькова на этот населенный пункт, чтобы не дать противнику переправлять ДРГ на левый берег Северского Донца.

Шаг отчаянья

На изюмском направлении эти попытки не прекращаются. Там уже второй месяц постоянно пытаются навести понтонные переправы — на этот раз в районе Протопоповки и Петровского. Это отчаянная попытка хоть как-то замедлить наступление наших вооруженных сил, которые движутся к Славянску. А они движутся достаточно успешно, пусть и не так быстро, как нам бы хотелось.

Сегодня пришла информация о том, что наши ВС освободили село Богородичное, которое находится чуть выше Святогорской лавры на правом берегу Северского Донца. Идут бои за Сидорово — взятие этого населенного пункта уже сделают бессмысленными попытки ВСУ держаться за Краснополье и Долину.

Сейчас приходит сообщение, пока не проверенное, что наши войска пришли в Долину и проводят ее зачистку. Так как это большой населенный пункт вместе с Краснопольем, разделенный просто трассой, говорить о полном контроле над ним еще не приходится. Но, судя по сообщениям из Славянска, там понимают, что следующий рубеж обороны будет проходить именно по окраинам славянско-краматорской группировки. На этой трассе находится Крестище, там сейчас создают мощный укрепрайон.

Источник фото: телеканал «360»

Были попытки прорыва на правый берег. Вроде бы, по неподтвержденной информации, там есть уцелевший мост. Так или иначе, в окрестностях Сиротино вооруженные силы противника пытались контратаковать, но сейчас река полностью находится под нашим огневым контролем.

Еще не в окружении, но в котле

Бои идут в промзоне завода «Азот». Тоже первая информация, которая пришла к вечеру сегодняшнего дня, — часть группировки, которая держала там оборону, сдалась. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР, пока больше подробностей об этом нет.

В районе Угледара наши ВС отразили очередную контратаку противника. На этот раз они пытались отбить Шевченково и Павлово, но понесли потери и отступили обратно в Угледар. Эти населенные пункты остаются под нашим контролем. И северо-западнее Светлодарска продолжаются бои за Семигорье. Это говорит о том, что позиции ВСУ, которые находятся в Новолуганском и Углеродской ТЭС, пока не в полном окружении, но в огневом котле. Там у них тоже дела не очень хороши.

Под Авдеевкой существенного продвижения нет, но здесь нужно было ожидать усиления ракетных и авиационных ударов: из этого района постоянно обстреливают Донецк, и с этим нужно что-то делать.

На других участках фронта продолжаются позиционные бои, ракетно-артиллерийские дуэли, авиационно-ракетное поражение военно-промышленных объектов по всей территории «бывшей Украины».