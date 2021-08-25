OnlyFans передумал запрещать порнографический контент. Он пошел по пути Pornhub

Сервис OnlyFans передумал запрещать порнографический контент. Причем произошло это меньше чем через неделю после заявления о ликвидации подобных материалов уже с октября. Компания, объяснявшая запрет давлением банков, сообщила о получении необходимых «гарантий». Специалисты уверены, что OnlyFans поступил правильно, и приводят в пример Pornhub.

Решение OnlyFans не запрещать контент

Сервис должен был запретить публиковать контент, содержащий «откровенное поведение сексуального характера», как сообщила компания в Twitter.

«Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего многообразного сообщества авторов», — отметили в OnlyFans.

В сообщении также подчеркнули, что сервис «выступает за инклюзивность» и «продолжит быть домом для всех авторов». Об отказе от откровенных материалов в OnlyFans сообщили на прошлой неделе. Тим Стокли — основатель сервиса — отметил, что пойти на этот шаг его заставило решение банков, беспокоящихся из-за собственной репутации. Это создатель OnlyFans счел нечестным.

Однако, пояснил Стокли, сервис прибегает к услугам банков, так как выплачивает миллиону создателей контента больше 300 миллионов долларов каждый месяц.

И после объявления OnlyFans о запрете сервис обвинили в том, что он якобы бросил представителей индустрии для взрослых. Между тем, они могли привлечь порядка 130 миллинов пользователей. Более того, в компании и за ее пределами начали сомневаться в своем будущем при новых правилах.

Индустрия для взрослых как партнер банков

В современном мире есть яркие примеры того, как компании, которые производят контент для взрослых, сотрудничают с банками. Один из них — Pornhub, который является крупным брендом, сотрудничающим не только с банками, но и с другими брендами. Об этом в разговоре с «360» рассказал бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко.

Вместе они делают различные акции, коллаборации, все в своей тематике, со своим позиционированием. И все вполне себе хорошо живут. Большую роль здесь играет качественная модерация контента и если сервис хочет выйти на эту нишу, ему стоит позаботиться как раз о модерации Александр Дяченко.

Тогда, считает собеседник «360», убираются все прочие ограничения. Что же касается OnlyFans, он действительно давно ассоциируется у пользователей со взрослым контентом. Если сервис нацелится на свою аудиторию, получит от этого лишь большую выгоду, уверен Дяченко. Ведь так OnlyFans забирает рынок сводобных блогеров. При этом он не обременяет их необходимостью подписания различного рода контрактов с продюсерскими студиями и так далее.

Внимание как основная валюта

В данном случае дейтствительно стои выбрать свой сегмент и с ним работать, отдавая приоритет модерации. Тогда не будет проблем ни для партнеров, ни для самого бренда, подчеркнул Дяченко.

«Я бы не сказал, что обнаженная натура прям стала валютой. Я бы сказал, что валюта сейчас — внимание людей», — пояснил собеседник «360».

Он отметил, что многие площадки сегодня борются за внимание людей и готовы за это платить. Так многие авторы контента нашли способ привлечь это самое внимание. Здесь можно выделить как раздел обнаженного контента, так и взять другой аспект — монетизация себя как автора любого типа контента. Это касается и Instagram, и YouTube, и так далее.

«Люди видят, что могут зарабатывать, делая любимое дело, занимаясь роликами, не напрягаясь зачастую. Тут же некоторых авторов необычного контента — назовем это так — приглашают на экономические форумы, они становятся желанными для рекламодателей. Можно сказать, есть спрос — есть предложение», — заключил собеседник.