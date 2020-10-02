Россиян ждут онлайн-корпоративы на Новый год. Что можно сделать, чтобы сотрудникам не было скучно

Россиян, похоже, ждут самые скучные новогодние корпоративы. 40% компаний готовы провести их в онлайн-формате. Какими будут эти мероприятия и что сделать, чтобы превратить праздник из унылого в веселый?

На фоне пандемии только 34% российских компаний задумываются о проведении новогодних корпоративов. Причем 40% российских компаний планируют устроить праздник в новом онлайн-формате.

Мастер-класс или концерт

Некоторые компании уже опробовали формат онлайн-корпоративов во время весеннего локдауна, рассказал «360» гендиректор ивент-агентства BigJack Николай Андреев. Реальность оказалась не так плоха, как казалось. Мероприятия создали позитивную и объединяющую историю для сотрудников и работодателей. В некоторых случаях руководство заранее рассылало подчиненным продуктовые наборы. Затем, подключившись к Zoom, люди вместе готовили и обменивались впечатлениями.

«Можно наборы для приготовления паэльи или лазаньи. И все вместе подключаются, есть ведущий или шеф-повар, который рассказывает, как готовить. Люди наливают в бокалы вино, которое тоже доставляют. Общаются, смеются, а потом все вместе трапезничают», — пояснил он.

Это, по мнению Андреева, самый оригинальный из возможных форматов проведения онлайн-корпоратива. Если позволяют средства и возможности, для подведения бизнес-итогов года можно устроить шоу-программу с элементами дополненной реальности. Арендовать для первых лиц и ведущих студию, применять спецэффекты и транслировать действо сотрудникам. А можно использовать опыт сервисов, которые во время карантина устраивали онлайн-концерты поп- и рок-исполнителей. И организовать музыкальное выступление для своих сотрудников.

«Можно пригласить группу выступить перед конкретным коллективом. Чтобы люди могли, например, задавать музыкантам вопросы, а исполнители бы на них отвечали, передавали приветы „Жанне из бухгалтерии“ и так далее», — добавил Андреев.

Кинопоказ или коктейль-пати

Во время карантина сложилось несколько форматов онлайн-корпоративов, сообщил «360» гендиректор агентства Communicator Creative Events Егор Доброгорский. Один из популярных — кинофестиваль, когда сотрудники снимают на смартфоны небольшие фильмы на заданную тематику. В день празднования кейтеринг доставляет закуски сотрудникам домой. И все вместе устраивают совместный просмотр роликов и выбирают победителя.

«Есть формат бармен-шоу. Когда доставляются ингредиенты для коктейлей и под руководством бармена, который тоже подключается онлайн, учатся их готовить. Например, коктейли на основе шампанского или глинтвейн», — уточнил Доброгорский.

По его словам, такие мероприятия пользуются сейчас довольно большой популярностью. Хотя большинство компаний предпочитает традиционный офлайн-формат. Но в целом в случае ухудшения ситуации с коронавирусом даже домашняя обстановка не помешает желающим весело отметить Новый год с коллегами.

Убийство идеи

Онлайн-формат убивает саму идею корпоративного праздника, считает ивент-продюсер Владислав Метревели. Вечеринка уже давно перестала быть поводом для того, чтобы просто выпить и закусить или послушать о достижениях компании. На таких мероприятиях сотрудники общаются, налаживая личные и деловые связи. И полноценно сделать это в интернете невозможно. Другое дело, если руководство хочет просто развлечь подчиненных.

«Можно устроить корпоратив, начиная от концерта или спектакля, чтобы люди просто посидели и посмотрели — вот какой им подарок сделала компания. До ставших популярными в последнее время концертов самодеятельности. Когда сотрудники участвуют в какой-то постановке, выступают с какими-то номерами, кто во что горазд», — добавил Метревели.

Правда, последний вариант без отсутствия офлайн-репетиций организовать будет непросто: выступать без подготовки не каждому под силу. Ну а если цель праздника не только развлечь людей, но и решить какие-то маркетинговые или кадровые задачи, то сделать это на интернет-мероприятии вряд ли получится.