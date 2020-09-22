Как провести онлайн-голосование для собственников жилья в Подмосковье: инструкция

Московская область первой среди регионов ввела онлайн-голосование жителей многоквартирных домов. Собственники квартир могут решать важные вопросы в электронном виде. Как именно это сделать, читайте в инструкции «360».

Проблемы традиционных собраний

Каждый год в Московской области необходимо проводить более 50 тысяч собраний собственников. Их большая часть касается ремонта дома или утверждения отчета управляющей компании. Традиционно их проводят в двух формах — очной и заочной. Очная форма голосования собственников помещений в многоквартирных домах длится 30 дней, заочная — 50 дней.

В многоквартирном доме живут сотни, а иногда даже тысячи человек, и трудно собрать их всех в одно время. Жильцы нередко проявляют очень низкую активность во время таких собраний — многие просто не участвуют, а голосов тех, кто все-таки пришел, часто бывает недостаточно. Чтобы результаты собрания считались правомерными, жильцам нужно набрать кворум — в нем должны участвовать не менее 50% собственников.

В рамках собраний, которые проводят в очной форме, кворум удается собрать менее чем в 10%, в заочной форме — примерно в 30%. Организовать собрание и голосование очень трудно. Если удастся его провести и набрать кворум, есть вероятность допустить «классические ошибки» в итоговых протоколах — тогда Госжилинспекция региона может их не принять.

Жители сталкиваются и с другими проблемами: голосование по вопросу, который вынесли на обсуждение, проходит непрозрачно, а при подсчете голосов существует человеческий фактор и риск фальсификации результатов. За 2019 год в Московской области прошло 417 дел по оспариванию протоколов собраний.

Как проголосовать онлайн?

Чтобы поучаствовать в электронном голосовании, собственнику жилья в многоквартирном доме нужно через «Госуслуги» войти в Единую информационно-аналитическую систему Жилищно-коммунального хозяйства (ЕИАС ЖКХ) Московской области. На главной странице появятся несколько вкладок, в том числе «Собрание собственников с использованием системы ЕИАС ЖКХ».

Чтобы создать общее собрание, житель должен указать свою собственность. Инициировать голосование может любой собственник, которому принадлежит помещение по конкретному адресу. Система поможет сформировать собрание — автоматически добавит обязательные для обсуждения вопросы, предложит типовые шаблоны и подсказки.

Источник фото: телеканал «360»

После создания собрания система автоматически предупредит собственников с помощью push-уведомлений — они придут за 10 дней до начала голосования. Те жители, которые не зарегистрируются в ЕИАС ЖКХ, получат классические уведомления о скором голосовании.

Собственники смогут оставить свой голос из любой точки мира — как через мобильное приложение, так и с компьютера. Кроме того, любой житель сможет сделать выбор в администрации или традиционным способом — на бумажном носителе. Позднее его передадут администратору, который загрузит результаты в систему. Само голосование будет длиться от семи до 60 дней, в зависимости от темы обсуждения.

Через час после завершения общего собрания собственников система ЕИАС ЖКХ автоматически сформирует протокол, который вскоре опубликует. При этом Государственная жилищная инспекция Московской области будет иметь доступ ко всем материалам собраний собственников многоквартирных домов.

Источник фото: телеканал «360»

Как голосовать пенсионерам?

Московская область стала первым регионом России, в котором заработало онлайн-голосование для собственников помещений в многоквартирных домах. На сегодняшний день в системе ЕИАС ЖКХ провели уже более 820 собраний в электронном виде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что после внедрения системы электронного голосования главная задача — объяснить людям, как ей пользоваться. Собственники должны понимать, как именно они могут проголосовать, куда придут оповещения и где нужно зарегистрироваться для возможности участия в новом формате собраний.

«Конечно, особенно старшему поколению нужно дополнительное внимание или обучение. Важно подсказать, как пользоваться вот этой цифровой платформой, системой дистанционного голосования и всем, что касается управления своим подъездом», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Во всех органах местного самоуправления появились специальные сотрудники. Они будут обеспечивать возможность голосования и помогать пожилым жителям региона. Чтобы пенсионеры, у которых нет нужных гаджетов или интернета, могли беспрепятственно участвовать в собраниях собственников, нужно предусмотреть также возможность участия в обычном формате — с бумажными бюллетенями.