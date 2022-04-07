«Она всегда была абсолютно адекватна». Помешательство убившей сына россиянки в США поставили под сомнение

Громкая история о том, как проживающая в США уроженка России Наталья Хичкок, потеряв рассудок якобы из-за украинских событий, задушила своего восьмилетнего сына, облетела американские СМИ. Источники «360», знакомые с ситуацией, подтвердили, что Хичкок задержали. Однако женщина всегда была адекватной, и никаких проблем с психикой у нее не замечали.

Счастливый брак

Наталья родилась и выросла в полной благополучной семье, много лет назад переехала в США, вышла замуж и родила детей. По словам источника, это был счастливый брак.

«У них было все настолько ровно, настолько хорошо, все в порядке. У нее никогда не было никаких проблем с психикой, она была прекрасной женщиной. В Америке Наталья чувствовала себя прекрасно, не было даже никаких предпосылок к такому», — рассказал источник.

Он уточнил, что лично не общался с Натальей пять или семь лет, но поддерживал контакт с другими членами семьи. Собеседник «360» узнал о произошедшем впервые.

«Это настолько невозможно в моей картине мира! Для меня это пока еще очень странно, и я очень хочу позвонить и все подробно разузнать», — сообщил он.

Мама не могла предположить

Еще один источник рассказал «360», что Наталья всегда была адекватным человеком, никаких проблем с психикой у нее не было, по крайней мере, раньше. Лично они не общались около 10 лет.

«Я как минимум узнал, что это правда. Немножко попытался привести себя в чувства», — сказал он.

Наталья поддерживала связь с родителями, но в последние несколько дней, после того, как ее задержали, не выходила на связь. А перед этим, когда мама Натальи общалась с ней, по словам источника, поводов для беспокойства не было. Вроде как у Натальи все было хорошо.

«Мама ничего не могла даже предположить. Она сама только узнала об этом вчера. Видимо, ей набрали из службы безопасности или что-то в таком духе», — предположил собеседник.

Собеседнику неизвестно, как украинские события могли спровоцировать такой нервный срыв. Если, конечно, верить тому, что пишут в американских СМИ.

«Даже не знаю, что могло случиться, как это могло так повлиять. Она всегда была абсолютно адекватна, самый спокойный человек. До сих пор в голове не укладывается, что это могло произойти», — сказал источник.

Что пишут в США

Детали якобы совершенного женщиной преступления раскрыли несколько изданий, однако их информация отличается. Так, NBC News, по данным РИА «Новости», писал, что 30 марта она задушила младшего сына, восьмилетнего, и пыталась утопить в ванне старшего, 11-летнего, а потом ударила себя ножом в грудь. Однако New York Post утверждал, что Наталья не только задушила младшего ребенка, но и нанесла ему ножевые ранения, потом напала на старшего, а перед приездом полицейских попыталась свести счеты с жизнью. И если в первом издании о помешательстве из-за новостей говорит анонимный источник, то во втором — ее муж.

Сообщалось, что Наталье предъявили обвинения в убийстве первой степени и покушении на убийство несовершеннолетнего.