«Она с чужими никогда не ходила». Как убийца 11-летней Полины из Асбеста сумел ее заманить

Подозреваемого в убийстве 11-летней Полины из Асбеста арестовали на два месяца. Девочка была открытой и общительной, рассказали ее родственники, занималась продажей местной газеты «Сорока». С задержанным она познакомилась на улице. По версии следствия, мужчина привел ребенка себе в квартиру, изнасиловал, задушил и закопал неподалеку от дома. Оказалось, он отсидел 19 лет за убийство, грабеж, разбой и другие тяжкие преступления.

Подозреваемого в убийстве 11-летней жительница Асбеста местного жителя арестовали на два месяца, сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Надеялись найти живой

Поиски Полины продолжались три дня. 12 ноября 2020 года мама отпустила ее погулять на два часа с подругой. В положенное время дочь не вернулась, рассказали «360» родственники девочки, а телефона у школьницы с собой не было.

«Она никогда не опаздывала и вовремя приходила домой. Забила тревогу мама. Когда Полина стала задерживаться она сначала позвонила мне на работу, спросила не была ли у меня Полина. Я сказала, что нет. Она обзвонила всех подруг Полининых, всех кого знала, Полины у них не оказалось. И после этого они уже поехали подавать заявление в полицию», — пояснила тетя Марина Бородина.

После пропажи девочки в Следственном комитете возбудили дело об убийстве. К поискам ребенка привлекли более 100 полицейских, сотрудников ЧОП, волонтеров отряда «ЛизаАлерт» и добровольцев. Одним из них стал Александр Кирчиков. Сначала искали в районе, где раньше жила Полина. Все надеялись, что она отправилась туда, чтобы навестить друзей. Затем расширили районы поисков до соседних поселков и города Камышлова, где живет бабушка Полины.

«Поиски были непростыми. Асбест — город такой, что много заброшенных предприятий, зданий. Лазали везде, осмотрели и затопленные карьеры, всю территорию, которую только можно было [осмотрели]. Но, к сожалению, пришла очень плохая весть, что девочка погибла», — рассказал «360» Кирчиков.

Волонтеры, говорит Кирчиков, проходили рядом с кустами, где было спрятано тело девочки, однако землю не копали — до последнего надеялись найти ее живой.

Гробовщик и убийца-рецидивист

Депутат местной городской думы Наталья Крылова сообщила «360», что своего убийцу девочка встретила на улице, неподалеку от того места, где раньше жила ее семья. Одна из камер зафиксировала, что сначала она шла одна, а в объектив следующей она попала вместе с задержанным, который, предположительно, привел ее к себе домой.

Совершил действия насильственного характера и задушил. Когда стемнело, голой оттащил через дом, как мы видели из следственного эксперимента, в близлежащие кусты между девятиэтажкой и частным сектором, выкопал небольшую яму, положил тело, забросал ветками, досками, мусором и ушел Наталья Крылова депутат городской думы

По подозрению в убийстве задержали уже судимого за такое преступление местного жителя 1980 года рождения. Как рассказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, помимо убийства в «послужном списке» подозреваемого значатся кража, грабеж, наркоторговля и разбой. За решеткой он провел 19 лет.

В последний раз подозреваемый вышел на свободу 18 февраля 2020 года и устроился работать в местное ритуальное агентство. Крылова беседовала с ним во время одной из депутатских проверок компании. Вел он тогда себя спокойно, был вежлив, но выглядел пьющим и недоедающим. Мужчина жил в двухкомнатной квартире вместе с матерью, пояснила «360» его соседка Анастасия Исакова. Ни в чем предосудительном жители дома его не замечали.

Ни Полина, ни семья девочки не были знакомы с предполагаемым убийцей, подчеркнула тетя девочки.

«Сейчас эти фотографии есть и в „Одноклассниках“ и везде в интернете. Мы только по фотографиям этим его увидели», — уточнила Марина.

Подобрал ключики

По словам тети, девочка училась в четвертом классе. Любила рисовать, петь и танцевать. «И наряжаться любила. Все перед зеркалом крутилась. Одевает что-нибудь на себя и танцует. Танцевать хотела очень», — добавила бабушка Надежда.

Девочка была открытой и общительной, друзей у нее было много. Вероятно, эта способность находить общий язык с людьми и привела к трагедии.

«К ребенку если обратиться правильно, его не надо никуда заманивать, он пойдет сам. Она была открытым и общительным ребенком», — считает тетя.

По словам тети, девочка, как многие дети в Асбесте, продавала местную газету «Сорока». Возможно убийца сказал, что денег у него с собой нет и пообещал отдать их у себя дома.

«Она вот взяла и пошла с ним. Хотя она у нас с чужими, незнакомыми не ходила. Конечно, проводили с ней работу. Мама всегда ей говорила с посторонними не общаться, с посторонними не разговаривать. Видимо он какие-то ключики подобрал», — утверждают родственники.

Мать Полины злоупотребляла спиртным, уточнила депутат Крылова. У женщины есть 17-летняя старшая дочь. С первого класса она живет с бабушкой, которой не разрешили забрать еще и Полину.

«Все факты сигнализируют, что, возможно, семья была неблагополучной. Но это вопрос к органам опеки. Они должны были работать. Если первый ребенок не проживает с мамой, это уже сигнал», — заметила парламентарий.

Подтверждать или опровергать эту информацию родственники не стали, отметив, что «в нашей стране ни одна семья не является благополучной». Кроме мамы девочка жила с отчимом. Биологический отец жизнью дочери не интересовался. Отношения между всеми членами семьи, подчеркивает тетя, были очень хорошими.

«С Денисом она общалась свободно. То есть Денис к ней относился хорошо. С мамой тоже свободно и хорошо [общалась]. Мне кажется с мамой она всегда была открыта. Никаких секретов, особенно о [незнакомых] мужчинах, никогда не было», — уверена Марина.