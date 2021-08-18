Основатель издательства Nikoli Маки Кадзи ушел из жизни в возрасте 69 лет. Его называли крестным отцом судоку — популярной головоломки с числами. Японец не придумал игру, но всего за 25 секунд придумал ей название и сделал популярной.

«Маки Кадзи, которого мы называли „крестным отцом судоку“ и который распространял в мире любовь к головоломкам, скончался в 22:54 10 августа 2021 года дома в Токио», — сообщили на сайте издательства.

Причиной смерти основателя издательства стала холангиокарцинома — рак желчных протоков.

Кадзи родился в 1951 году в Саппоро. Этот город находится на японском острове Хоккайдо. В старшей школе он увлекался теннисом, а интеллектуальными играми заинтересовался во времена студенчества. Кадзи не доучился в университете, устроившись на работу в полиграфическую компанию. В 1980 году он вместе с друзьями основал издательство Nikoli.

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Немного из истории судоку

Головоломку с числами придумали не в издательстве Кадзи. Ее позаимствовали из американского журнала. В 1979 году архитектор Говард Гарнс представил судоку в издании Dell Pencil Puzzles and Word Games. Головоломку он назвал Number Place, что можно перевести как «место для цифры». На числовую игру обратил внимание Кадзи, которому такое название не понравилось.

«Я сразу увидел, что это очень интересная головоломка, решать ее — одно удовольствие. Но название Number Place меня как-то не зацепило, и я сочинил японский эквивалент», — рассказывал предприниматель в 2008-м.

Кадзи придумал фразу Suuji wa dokushin ni kagiru, означавшую «число используется только один раз». По его словам, он составил заголовок всего за 25 секунд, так как очень спешил на ипподром. Со временем длинное название сократили до судоку, где «су» означает число, а «доку» — одиночное.

В своем журнале Кадзи опубликовал судоку в 1984 году. Игра стала очень популярной в Японии. Затем новозеландец Вэйн Гулд написал программу для генерации головоломок. Несколько судоку он разместил в лондонских газетах в 2004 году.

Вскоре числовые головоломки стали разгадывать по всей Англии. Затем судоку стали публиковать в США и других странах. Головоломку до сих пор разгадывают по всему миру.