Он знает спорт изнутри. Главой Минспорта стал «успешный менеджер и отличный педагог»

Тот факт, что новый министр спорта России Олег Матыцин сам в прошлом спортсмен, конечно, хорошо. Но это не определяющий момент. Он должен понимать, насколько огромна будет нагрузка, которая его ждет на новом посту.

Такую мысль высказал в беседе с «360» футбольный эксперт, бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

В спорте много нерешенных вопросов. Огромные проблемы, связанные со скандалом с допингом. Их надо решать в первую очередь. Должны быть приняты серьезные законы, чтобы исключить возможность применения запрещенных препаратов. Как для тренера, так и для спортсмена Борис Раппопорт спортивный директор ФК «Зенит»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил «360», что считаете Олега Матыцина блестящей и сильной кандидатурой. Он назвал нового министра спорта успешным менеджером и отличным педагогом, знающим спорт и изнутри.

«Он был руководителем российского университета физической культуры. Последние лет 15 лет очень плотно работаем со студенческим спортом вместе с Олегом Васильевичем.

Новый министр спорта России Олег Матыцин. Источник фото: РИА «Новости»

Я хочу сказать, что еще когда я накануне предполагал, что это должен быть человек не просто знающий спорт изнутри, но и являющийся спортивным менеджером и авторитетом в международном мире, я даже не мог себе представить, что выбор падет на Матыцина», — признался Губерниев.

Однако комментатор подчеркнул, что кандидатура Матыцина удовлетворяет всем этим параметрам. Он руководит международным спортивным судейским союзом и предан спорту.

«Это то, что сейчас нужно с учетом той очень сложной обстановки, в том числе, и политической, связанной и с допинговыми делами, и со всеми другими. Это человек, который уже является крупным спортивным руководителем, если мы берем международный студенческий спорт. За его плечами блестяще проведенные две универсиады — в Казани и Красноярске», — напомнил Губерниев.

Заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что лично с Матыциным не знакома.

«Но я доверяю Путину, он знает, что делает. Мы все надеемся, хуже быть уже не может. Дело сложное, но, кажется, он профессионал. Проводил универсиаду, она блестяще прошла, отвечал за молодежный спорт. Желаю ему и нам с ним успехов», — резюмировала тренер.