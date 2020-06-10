«Он такой же гражданин». Чего хотят родственники погибшего в ДТП с Ефремовым

Полиция опубликовала видео беседы со старшим братом погибшего в ДТП с Ефремовым Валерием Захаровым. Он рассказал, что сейчас переживает семья. Сам он не может поверить в произошедшее.

«Я только в понедельник утром с ним виделся. Мы росли вместе, работали вместе», — сообщил Захаров-старший.

Мужчина пояснил, что его брат работал в Москве. В деревне у них осталась 86-летняя мать. Погибший каждые выходные привозил ей продукты.

«Я не знаю, как ей (маме — прим. ред.) сказать», — сообщил брат погибшего.

Захаров подчеркнул, что не имеет значение какого уровня человек, убивший его брата. Самое главное, что он был пьяный.

«Он такой же гражданин. Почему мы должны сделать для него исключение?», — отметил Захаров-старший.

Супруга погибшего заявила, что не пойдет на мировую с актером Ефремовым. По ее мнению, он должен сидеть в тюрьме. Она добавила, что ни родственники артиста, ни представители с ней не связывались, пишет РИА «Новости».

Соседи в деревне рассказали, что Сергей Захаров был «добрым, хорошим человеком и заботливым сыном». Большинство из них знает его с детства.

Соседка Наталья Аксенова сообщила, что все село знает о гибели Захарова.

Источник фото: телеканал «360»

«Все село знает и все село плачет. Столько, сколько я хочу, чтобы ему (Ефремову — прим.ред.) дали, ему не дадут. Он неоднократно садился пьяным за руль», — ответила она на вопрос о наказании артиста.

Виталий Мамонтов отметил, что для него это трагедия.

Источник фото: телеканал «360»

«Я знаю его уже 20 лет. Ничего не могу сказать, кроме хорошего о нем. Я видел кадры аварии. На них видно, что Ефремову надо было чуть-чуть повернуть руль вправо, чтобы не было лобовой встречи. А он даже не подумал», — рассказал сосед погибшего. Он подчеркнул, что закон должен быть равен для всех.

Другая жительница деревни Зинаида Алипова, чья дочь сейчас следит за матерью погибшего, сообщила, что у жены Захарова на днях умерла мама. За пару дней женщина потеряла двух родных людей.

Источник фото: телеканал «360»

«Его нужно наказать. Кто ему дал право пьяным, тем более в Москве, разъезжать? Вот 10 июня она (жена Захарова — прим. ред.) будет хоронить маму, а следом мужа», — поделилась женщина.