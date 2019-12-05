Он следит за тобой. IPhone 11 отправляет данные о местоположении даже при отключенном GPS

Один из поклонников Apple, который занимался исследованием безопасности iPhone 11, Брайан Кребс из компании KrebsonSecuirty обнаружил, что смартфон периодически связывается со спутниками и определяет местоположение пользователя. Он отключил все функции и приложения, которые отвечают за этот процесс, но геолокация продолжала отслеживаться. Кребс отметил, что проблему он обнаружил на iPhone 11, который работает под управлением Apple iOS 13.2.3.

Покупательница в магазине re: Store на Тверской улице в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

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В Apple ответили, что это «ожидаемое поведение» для новейшего смартфона. В политике конфиденциальности сказано, что устройство «будет периодически отправлять в Apple анонимные и зашифрованные геотегированные местоположения ближайших точек доступа Wi-Fi и вышек сотовой связи (если они поддерживаются устройством)».

Якобы это делается для расширения базы данных точке доступа Wi-Fi и вышек сотовой связи. В политике конфиденциальности конкретно для iPhone 11 есть пункт о том, что пользователи всего одним движением могут отключить все службы, которые определяют их местоположение.

Тем не менее, Брайан Кребс заявил, что так легко избавиться от слежки не получится. Даже если смартфон показывает, что GPS и прочие функции определения местоположения не работает, на деле это не так.

Смартфоны компании Apple на витрине магазина. Источник фото: РИА «Новости»

«Очевидно, что в этой модели есть некоторые системные службы (и, возможно, другие модели iPhone 11), которые запрашивают данные о местоположении и не могут быть отключены пользователями без полного отключения служб определения местоположения. Я сделал этот вывод, так как значок стрелки по-прежнему периодически появляется даже после индивидуального отключения всех системных служб, которые используют местоположение», — написал Кребс в отчете.

Исследователь связался с компанией Apple, где ему сообщили, что такое сделано специально и реальных последствий для безопасности людей в компании из Купертино не видят.