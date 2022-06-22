«Он просто очень тактильный». Макрон стал мемом после переговоров в Киеве и поцелуя чужой лысины

Французский лидер Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским так крепко обнял коллегу, что это превратилось мем. На кадре лицо Макрона оказалось очень близко к уху Зеленского, и пользователи Twitter поспешили не только поделиться предположениями о том, что же мог говорить лидер Франции президенту Украины, но и напомнить о других необычных привычках Макрона. Например, о поцелуях избирателей в лоб перед выборами.

Встреча в Киеве

На прошлой неделе в Киеве состоялась встреча глав Украины, Франции, Германии, Италии и Румынии. Политики обсуждали ситуацию на Украине, и в частности, поддержку страны со стороны международной коалиции.

Как всегда бывает на подобных мероприятия, в конце встречи состоялась пресс-конференция. И одно фото Макрона и Зеленского так приглянулось пользователям соцсетей, что обсуждать его стали чуть ли не больше, чем само мероприятие.

Фото — мем

В конце пресс-конференции Макрон выразил свою поддержку Зеленскому крепким объятием. Фото попало в соцсети, мемы не заставили себя ждать.

Источник фото: Twitter.

Подпись: Твое лицо, когда он говорит тебе: „Мои разговоры с ним ничего не значат, я всегда любил тебя“.

Пользователи предположили, что французский лидер мог говорить на ухо напряженному президенту Украины.

Например, один из пользователей предположил политическую подоплеку на кадре. По его мнению, несмотря на встречу с Макроном, Зеленский думал о британском премьере Борисе Джонсоне.

Источник фото: Twitter

Подпись: Борис (Джонсон, премьер-министр Великобритании — прим. ред.), это не то, что ты думаешь! Я так рад, что ты вернулся домой рано.

Источник фото: Twitter

Надпись на картинке: «Так бывает в жизни, что сердца не стучат в унисон. Ты вспоминаешь Джонсона, когда тебя обнимает Макрон».

Также были предположения о том, что Макрон ласково обращался к Зеленскому, что пользователи иронично обыграли на коллаже.

Источник фото: Twitter

Были и другие предположения. Например, один из пользователей заметил, что напряженность Зеленского может быть связана с недоверием французскому коллеге.

Источник фото: Twitter

Подпись: Твои глаза, когда ты думаешь: „Как этот парень пытается меня одурачить?“

Фото лидеров двух государств прокомментировал и физиономист Илья Анищенко. По его словам, мимика и жесты президентов говорят о том, что они оба напряжены, а их объятия выглядят неестественно.

«Он очень тактильный»

Пользователи припомнили еще один недавний кадр с Макроном. Французский лидер поцеловал в лысину избирателя. Как напомнили бдительные юзеры, так президент страны делает уже традиционно перед каждым голосованием.

Источник фото: Twitter

Подпись: Сообщается, что, приветствуя французских избирателей, Макрон даже поцеловал лысого мужчину в голову. Политики не остановятся ни перед чем в погоне за голосами. Сообщается, что по более серьезному вопросу Макрон провел предвыборную кампанию сегодня.

Источник фото: Twitter

Подпись: Доброе утро «Эммануэль Макрон целует мужчину в лысину, когда он приходит на избирательный участок для голосования в первом туре парламентских выборов».

Источник фото: Twitter

Подпись: Принесет ли поцелуй в голову победу Эммануэлю Макрону? Очевидная привычка Эммануэля Макрона целовать лысого сторонника в голову в день выборов.

Источник фото: Twitter

Подпись: Президент Франции надеется, что его привычка клевать лоб в дни голосования принесет ему удачу на парламентских выборах Очевидная привычка Эммануэля Макрона целовать лысого сторонника в голову в день выборов.

Один из пользователей даже назвал Макрона «сумасшедшим» из-за его привычки.

В ответ на это другой юзер прикрепил уже ставшую мемов фотографию Макрона с Зеленским, написав, что французский лидер просто «очень тактильный».

Источник фото: Twitter

Подпись: Сомнения больше не допускаются: он сумасшедший. Перед каждыми выборами Макрон целует лысину друга в качестве талисмана для обеспечения победы на выборах. Что ж, на этот раз удачное облысение оказалось неудачей.

Подпись ко второму изображению: Он очень тактильный, слишком.

В получившейся ветке другой юзер предположил, что таким образом Макрон повторяет жест бывшего президента США Джорджа Буша-младшего.

Источник фото: Twitter

Подпись: Он копировал Джорджа Буша-младшего!