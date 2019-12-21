«Он признался, что не знает, как вскипятить воду». Приемная мать рассказала о первых днях сына в семье

Обрен Дадли, ставшая приемной матерью пятерым детям, решилась рассказать о первых днях одного из ее сыновей дома. Казалось бы, обычная бытовая история, но она не оставила равнодушными пользователей Facebook и даже стала сюжетом для популярнейшей передачи «Доброе утро, Америка».

«Воспоминания, которые мы связываем с едой, сильны и могут сопровождать нас всю жизнь. Попробовать то, что мы съели в определенный период нашей жизни, может вернуть то, что мы тогда чувствовали. Были ли эти воспоминания приятными или болезненными? Статья Обрен об одном из этих мрачных воспоминаний. Эта история — пример того, как необходимость выживать влияет на безнадзорных детей», — написали авторы портала Bored Panda, рассказывая о миссис Дадли и ее семье.

Старший сын живет у Дадли уже 2,5 года. Он попал в эту семью когда ему было девять лет. В первые дни он сел за обеденный стол и собирался съесть что-то, что показалось Обрен неаппетитным, даже несъедобным.

«Он тогда сказал, что приготовил себе ужин. Я возразила: но это нельзя есть. Я могу приготовить, и ты знаешь об этом», — написала Обрен.

Женщина уточнила, что в тарелку ее приемный сын положил себе брикет лапши быстрого приготовления и насыпал сверху специй. Как можно питаться сухой лапшой, Обрен не понимала. Тогда мальчик объяснил, что хочет съесть это блюдо именно так, потому что в его прошлом доме было так принято.

«Я попросила его объяснить. Он рассказал, что его отказывались кормить и что он должен был сам готовить ужин для себя и своих братьев. Все деньги родителей в семье шли на сигареты и другие веселые вещи. Поэтому мальчик покупал на найденные на улице монеты лапшу быстрого приготовления. Этим они с братьями и питались. Сын рассказал, что не знал, как вскипятить воду и что вообще нужно это делать», — написала американка.

Обрен Дадли призналась, что после этой беседы она стала лучше понимать, через что прошли ее дети в прошлом.

«Мы с сыном плачем от радости. Более 100 тысяч лайков, 9 миллионов просмотров нашей истории за сутки! Какое признание! Но я рассказала об этом не для того, чтобы стать популярной и получать комплименты. Как приемный родитель, я хотела показать миру, какой глубокой может быть детская психологическая травма», — рассказала она в следующем посте.