На 78-м году жизни умер знаменитый британский комедийный актер и участник группы «Монти Пайтон» Терри Джонс. Его семья сообщила, что он скончался 21 января в своем доме в Лондоне. В последние годы актер страдал редкой формой деменции.

Терри Джонс и еще пять актеров основали комик-группу «Монти Пайтон» в 1969 году. Они выпускали на ВВС популярное телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона», и сняли три полнометражных фильма — «Монти Пайтон и Священный Грааль» (1975), «Житие Брайана по Монти Пайтону» (1979) и «Смысл жизни по Монти Пайтону» (1983).

Проект оказался невероятно успешным. Группу называли «Битлз комедии», они оказали огромное влияние на все последующие юмористические шоу Великобритании и всего мира.

Участники группы находились в ней на равных правах, но Терри Джонс стал для них режиссером и сценаристом. Он также был известен благодаря ярким женским ролям в скетчах.

Сэр Майкл Пэйлин, Джон Клиз и Эрик Идл, участники группы, сообщили, что их ушедший коллега был одним из самых смешных писателе-исполнителей своего поколения. По их словам, Джонс был человеком множества талантов и бесконечного энтузиазма.

«Он был комедиантом эпохи Возрождения — писателем, режиссером, ведущим, историком, блестящим детским писателем и самой лучшей компанией из возможных», — отметил Пейлин.

Семья Терри Джонса заявила, что его актерские работы, книги, телевизионные программы и фильмы, стихи будут жить вечно, и являются наследием для любого настоящего эрудита.

Эксперты оценивают шоу «Монти Пайтона» весьма высоко. Они называют его революционным явлением в жанре абсурдистского юмора. Творчеством Джонса восхищались самые разные люди, от премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, до главного грустного клоуна России Вячеслава Полунина.

Британский актер, писатель и драматург Стивен Фрай, чей проект «Шоу Фрая и Лори» считается, прямым продолжением традиций «Монти Пайтона», попрощался с Джонсоном в Twitter. Он написал, что актер привнес в его жизнь «безудержную радость и восторг».

Гитарист группы Queen Брайан Мэй отдал дань уважения Джонсу в Instagram, назвав его «гениальной звездой комедии и замечательным парнем». Музыкант оценил творчество комика как наследие для всего мира.

Самой знаменитой ролью Терри Джонса стала Мэнди, мать человека, которого приняли за Христа в фильме «Жизнь Брайана» (1979). Его фраза «он не Мессия, он очень непослушный мальчик!» получила мировую известность.

В свое время религиозная активистка Мэри Уайтхаус назвала картину «грязной, отвратительной и богохульной». Тем не менее, этот фильм был назван самой смешной классической комедией в опросе, проведенном журналом Total Film.