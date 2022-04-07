В Минобороны РФ рассказали о новых примерах мужества со стороны российских военных во время спецоперации на Украине. Одним из героев стал старший лейтенант Сергей Скородинский. Танковый взвод под его командованием вел бои с украинскими националистами и уничтожил четыре вражеских танка. Скородинского атаковали из гранатомета и он получил контузию, но из боя не вышел. Взвод лейтенанта захватил ключевые позиции противника. Друзья и учителя Сергея рассказали «360», что парень всегда мечтал стать офицером. На спецоперацию отправился вместе с невестой Евгенией — она военный врач.

«Он сказал, вернемся — сыграем свадьбу. Они с Евгенией познакомились на отдыхе, закрутилась любовь, он ей сделал предложение, было очень романтично. Собирались пожениться, но их отправили на Украину», — рассказала одноклассница, подруга детства Сергея Виктория Андрейко.

По ее словам, близкие плакали и переживали, когда Сергей отправился на спецоперацию. По возможности друзья связываются с ним, направляют слова поддержки.

«Они с невестой там не вместе, в разных местах. Но именно она не дает ему падать духом. Он говорит: „Я еще не женился, мне нужно вернуться“», — с улыбкой добавила Виктория.

Она заметила, что Сергей всегда искал во всем позитив и никогда не падал духом — а еще был «активным, отзывчивым, искренним, хорошим товарищем».

Источник фото: телеканал «360»

Директор школы, в которой учился Сергей, Анна Баранова охарактеризовала Сергея как «порядочного, воспитанного, с юмором».

«Он никогда не предаст, не совершит какого-то подлого поступка — это точно. Сильный, надежный, и профессию выбрал соответствующую — Родину защищать», — подчеркнула Анна Баранова.

Источник фото: телеканал «360»

Учителя вспомнили, что Скородинский «с пятого класса хотел быть юристом, потом — военным юристом». Его братья-близнецы Роман и Дмитрий стали военными, и в семье решили, что Сергей пойдет по их стопам. Он отучился в танкистском военном училище в Казани, «окончил на „отлично“ и результаты применил на практике в жизни», отметила одна из учительниц Сергея.