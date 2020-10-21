Омский рэпер умер после драки в подъезде собственного дома. Но его обидчики уже на свободе

Омского рэпера Виталия Колмакова забили до смерти в подъезде собственного дома. Все произошло на глазах жены музыканта Ангелины.

Драка в подъезде

Драка завязалась, когда Колмаков с супругой возвращались вечером домой. По пути они встретили знакомых, которые предложили музыканту отдохнуть вместе. Рэпер согласился, а его супруга пообещала присоединиться к компании позднее. Через 15 минут Ангелина услышала крики на лестничной площадке. Там завязалась драка между музыкантом, двумя соседями и двумя парнями с улицы.

«Потом соседи из 55-й квартиры ушли, как оказалось, это они вызвали полицию. Другие двое и Виталя остались. Я думала, сейчас они морды друг другу побьют и разойдутся. Муж всегда мне говорил не лезть в мужскую драку — зашибут и не заметят», — поделилась Ангелина.

Все участники драки скатились по лестнице на четвертый этаж. В какой-то момент Виталий получил серьезный удар по голове и упал на кафельный пол. После мужчина уже не подавал признаков жизни, однако другие участники драки продолжили избивать его. Никто из соседей не вмешался в происходящее. Сама Ангелина вызвала скорую и собрала вещи и документы мужа. Она не предполагала, что к моменту приезда врачей ее супруг уже умрет.

Отпустили домой

Участников драки сразу задержали. Следственный комитет подтвердил, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Ангелина проходит по делу в качестве потерпевшей. Однако она возмущена тем, что обоих задержанных уже отпустили из СИЗО: одного под домашний арест, второго под подписку о невыезде.

«Я мужа похоронила 19 октября, а они дома, в теплой постельке спят, с мамочкой кашу кушают. Это же несправедливо», — сказала вдова Виталия Колмакова.

Пока полиция не предоставила данных о причинах смерти Виталия Колмакова. На вопрос вдовы ответили, что рэпер мог умереть и не от ударов, например, захлебнулся кровью или не выдержало сердце.

Один из подозреваемых 1997 года рождения, второму нет и 18 лет. Они оба живут недалеко от дома, где произошла смертельная драка. По словам Ангелины, парни уже пытаются обвинить в случившемся самого Виталия. Перед родными музыканта они тоже не стали извиняться. Правда, за них это сделали родители.

Мамам и папам не за что извиняться, надо просить прощения детям. Да и все равно такое не прощают Ангелина Колмакова.

Решением отпустить подозреваемых также возмущены друзья и родные погибшего рэпера. В социальных сетях они публикуют посты, в которых призывают разобраться в случившемся. По мнению друзей Колмаковых, у подозреваемых могут быть влиятельные родственники.

В Сети начали сбор средств для помощи вдове Виталия Колмакова для оплаты адвоката.

Популярный в Омске музыкант

Виталию Колмакову было 27 лет. Он выпускал мухыку под псевдонимом 1251. В официальной группе музыканта во «ВКонтакте» почти 1200 подписчиков. В Омске он был довольно узнаваемой личностью и успел обзавестись поклонниками. На личную страницу рэпера подписаны больше трех тысяч человек.

Последний трек музыканта был опубликован в марте 2020 года. Песня посвящена любви.

Судя по видеозаписям в группе музыканта, он часто выступал в клубах Омска. Некоторые треки он посвящал родному городу и его ночной жизни.

Друзья пишут, что Колмаков был единственным кормильцем в семье: он содержал молодую жену и свою маму. Отец музыканта умер уже давно. Сама Ангелина Колмакова росла без родителей — она сирота.

В местных группах в соцсетях остро отреагировали на новость о смерти музыканта. Многие написали, что знали его и передали соболезнования семье и близким. Некоторые комментаторы тоже возмутились, почему подозреваемых отпустили из-под ареста.