Выбить дурь. Наркоманов по всей России лечат насилием под видом реабилитации

Омская полиция накрыла подпольный «реабилитационный центр» для наркозависимых. Людей там удерживали силой, избивали, а рассказывать родне об условиях содержания запрещали под страхом новых побоев. И таких «лечебниц» в России — десятки.

Омский инновационный центр реабилитации и наркологии «Мир» расположился в частном трехэтажном коттедже, «в курортной зоне, рядом с рекой», как говорит женщина в рекламном ролике. На окнах здания решетки, на заборе — колючая проволока.

«Выздоровление начинается с восстановления физического состояния на фоне полноценного питания и занятий спортом», — говорится в рекламе. Также, в соответствии с заявлениями сотрудников, пациентам читают лекции о зависимостях, проводят консультации с психологом, арт-терапию и многое другое.

На деле, как оказалось, реабилитация сводилась к избиениям и вынужденной жизни за забором с колючей проволокой. По данным Следственного комитета, пациентов, которые не слушались надзирателей и нарушали распорядок дня, избивали, им запрещали общаться с родственниками и жаловаться им на жизнь в центре.

При этом родственники платили по 10−35 тысяч в месяц за «реабилитацию». Лицензии на оказание каких-либо медицинских услуг у организаторов не было. Омский Следком уже завел дело на владельца «бизнеса» по статье о незаконном лишении свободы. Руководителя центра взяли под стражу на время следствия.

Насилие — самый короткий путь

Такие случаи в России, к сожалению, не редки. Как отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония», врач-нарколог Елена Рыдалевская, особенно распространена подобная история с насильственными методами лечения в частном секторе — здесь доля буквального выбивания из человека дури может достигать 80%. Связывает она такое обилие нечестных на руку центров с жаждой людей быстро и легко нажиться на чужом горе.

У нас насилие — это самый короткий путь из точки А в точку Б. А с наркологической и профессиональной точки зрения это дикая история, потому что чем больше насилия, тем больше наркомании и алкоголизма Елена Рыдалевская исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония», врач-нарколог.

Президент Независимой наркологической гильдии, член Общественной палаты Руслан Исаев согласен, что зачастую мотивом становится желание заработать, но есть и другие причины. Главная заключается в том, что государство не регулирует оказание подобных услуг по реабилитации.

«Это нелицензируемый вид деятельности. Если нет лицензии, то надо ввести какие-то единые требования, мы их требуем уже три года. Причем это было на различных общественных слушаниях, но реакции нет. Отсутствует регуляция, здесь дикий рынок», — заявил Исаев.

Сегодня в России, по словам Исаева, нет единой политики в отношении реабилитации алко- и наркозависимых. Полномочия по регуляции этой области находятся у МВД, уже несколько лет гильдия и Общественная палата просят передать этот вопрос в зону ответственности Министерства здравоохранения, но пока результата нет.

Благими намерениями

В 2017 году в России, по данным ФСКН, было порядка шести миллионов наркозависимых. На учете в наркологических диспансерах состояли только 350 тысяч из них. Причем уровень наркомании во всем мире продолжает расти.

Запрос на услуги по реабилитации зависимых в нашей стране есть, и он очень велик, подчеркивает Руслан Исаев. Причем за помощью обычно обращаются родные, которые значительно раньше замечают проблему, чем сам наркозависимый. Случаи, когда человек приходит в клинику самостоятельно, крайне редки. Отсюда и огромное количество различных центров, в том числе и «живодерских».

«На самом деле не так много центров, которые открываются изначально как тюрьмы-живодерни», — уверен Исаев. Очень часто, по его опыту, подобные организации открывают непрофессионалы, в том числе и из числа бывших наркозависимых.

Они, может быть, открываются с благими намерениями, но в процессе деятельности выявляется, что профессиональными методами работать они не могут, что люди не удерживаются, хотят уйти, а для них такое прерывание лечения — это деньги Руслан Исаев президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, член Общественной палаты.

Курс горьких таблеток

Ситуация, уверен Исаев, не изменится, пока государство не займет четкую позицию в вопросе реабилитации. Эта деятельность обязательно должна лицензироваться, должны быть единые правила и требования к реабилитационным центрам. Иначе возникновение похожих «шаражек» не закончится никогда.

В работе с зависимостями очень важно медицинское образование и комплексный подход к лечению. Это не только детоксикация, которую могут проводить в государственных центрах, но и длительная социопсихологическая терапия.

«Это горькая таблетка — и не одна, а целый курс. У многих проявляется желание прервать программу, но у профессиональных центров есть нужные инструменты: работа с пациентом, разговор, подбор нужных слов, техник, практик, чтобы достучаться до пациента», — рассказал Исаев.

Центры «низкого пошиба» с родственниками обычно не занимаются, а потому и полноценного выздоровления не может случиться. Тем более без работы с семьей и без постоянных контактов зависимого с родственниками значительно проще насильно удержать его в частной «клинике».

Но не надо сбрасывать со счетов то, что в России много и хороших реабилитационных центров, в которых выздоравливают тысячи людей и годами сохраняют трезвость. Такие программы есть в избытке и в некоммерческом секторе.