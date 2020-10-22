Омоновец из Белоруссии стал главным мемом о протестах. Его ненавидит вся страна, а теперь еще и ушла жена

Фотография, сделанная в первый день белорусских протестов, на которой омоновец в растерянности разводит руками над лежащим на земле задержанным, облетела весь мир. Главного героя снимка ненавидит половина страны, ему угрожают, а теперь он лишился семьи.

В ночь с 9 на 10 августа офицер ОМОНа Белоруссии Тимур Гришко участвовал в задержаниях протестующих. В первые три дня белорусы жаловались на то, что силовики действовали особенно жестко: применяли резиновые пули, светошумовые гранаты.

Жесткое задержание

Тимур Гришко своего рода принял весь удар на себя: он попал на облетевшую весь мир фотографию. Силовик в черной балаклаве стоит над лежащим полураздетым протестующим, разводит над ним руками.

Позднее выяснилось, что мужчину на земле зовут Евгений Заичкин. СМИ писали о том, что он погиб в ходе задержания, однако это оказалось неправдой. Заичкин даже давал интервью, чтобы рассказать, что происходило до и после его задержания, которое увидел весь мир.

Вскоре появилось и видео, на котором два силовика сначала тащат Заичкина без сознания, затем опускают на землю лицом вниз. Один из силовиков выходит из кадра, а Гришко пытается перевернуть мужчину без сознания. Люди кричат ему, чтобы он отпустил лежащего на земле.

«Я его отпустил, вы скорую вызывайте!» — кричит силовик в ответ.

«Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. <…> Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил — и что теперь? Я сказал своему товарищу, чтобы бежал за медиками», — рассказывал омоновец.

Впоследствии Гришко даже дал интервью телеканалу Russia Today, в котором объяснил, что задержанный был в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Заичкин же рассказывал, что ни алкоголя, ни наркотиков в его крови в больнице не обнаружили. Он даже показал выписку, но позже выяснилось, что мужчина все-таки был пьян.

Фото, разрушившее жизнь

После того как белорусские «мстители» вычислили и опубликовали данные Гришко, как и данные многих других сотрудников силовых структур, началась травля. В Сети опубликовали страницы в социальных сетях, фотографии, адреса, должности. Неудивительно, что сказалось это не только на самих силовиках, но и на их семьях.

В середине сентября жена Тимура Гришко, фитнес-тренер и чемпионка Белоруссии по бодибилдингу Лилия Салимгареева, подала на развод, 20 октября их брак расторгли. Девушка рассказала о том, что причиной расставания стало непрекращающееся давление общества.

«Так угодно обществу, так будет лучше для меня и для него. Очень сложно переносить такую травлю, мне желали смерти, по тысяче сообщений в день, писали: „Чтоб ты сдохла“. Так мне будет и лучше, и безопаснее», — рассказала она белорусскому изданию «Наша Нива».

Она добавила, что без протестов и того снимка развода могло и не быть. Но люди, по мнению Салимгареевой, думали, что это она стала военной, что она ответственна за действия своего мужа. Это оказалось невыносимым.

«Сначала я рыдала и забивалась, а потом начала отвечать: „И вам туда же“. Это ненормально — так говорить! Я уже писала, что вы поступаете так же, как „красно-зеленые“, только давите морально, а те — физически. Я устала. До сих пор мне пишут, очень тяжело это все выносить и осознавать», — заключила она.