«Омикрон» все больше напоминает ОРЗ. Пандемии ковида предсказали судьбу испанки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» потерял способность проникать в легочную ткань человека. В основном он поражает верхние дыхательные пути. По словам экспертов, это делает коронавирус менее опасным и сближает его по симптоматике с обычным ОРЗ.

Как изменился коронавирус?

Анна Попова в интервью РИА «Новости» объяснила, что вирус постоянно меняется и ищет лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека.

«В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань. Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой. В основном он поражает органы верхних дыхательных путей, трахеит, у детей может быть бронхит», — сказала она.

Пока «омикрон» не вызывает тяжелые формы болезни, которые врачи могли наблюдать раньше. Впрочем, Попова подчеркнула, что прошел маленький период наблюдения за вирусом и неизвестно, какие осложнения он может вызвать в дальнейшем.

Больше сходства с ОРЗ

Заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман рассказал «360», в чем состоит разница между проникновением в верхние дыхательные пути и легочную ткань.

Верхние дыхательные пути — это наше привычное ОРЗ, то есть нос и глотка. При таком заражении человек страдает от заложенного носа и ушей, першения и боли в горле. Если симптомы усугубились, человек может столкнуться с потерей вкуса и обоняния.

«А поражение нижних дыхательных путей с вовлечением легочной ткани — это какие-то варианты пневмонии, то есть это уже реально вирусное воспаление на уровне мелких дыхательных путей легочной ткани», — отметил Пальман.

По его словам, коронавирус — это тоже респираторный вирус, но в силу своих специфических свойств он в числе прочего проявлялся еще и тяжелым поражением нижних дыхательных путей легочной ткани. Такое бывает и при гриппе, но в разы реже.

«Сказать, что при „омикроне“ вообще не происходит повреждения легких, нельзя. Но, скажем так, он все больше походит на банальное ОРЗ, к которому мы привыкли исходя из нашего жизненного опыта», — заявил собеседник.

Сейчас люди болеют в большом количестве, но число госпитализированных пациентов остается низким. При этом, как отметил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев, это общее правило, но всегда будут исключения, поскольку многое зависит от состояния дыхательной системы больного. Например, люди, страдающие от хронических заболеваний, вполне могут столкнуться с поражением легких.

Что будет с коронавирусом?

Предсказать дальнейшее развитие коронавируса сложно, но пока он демонстрирует динамику, похожую на ту, которая была у испанки в начале ХХ века. Первые волны болезни охватили огромное количество людей и вызвали большой всплеск смертности. Потом все начало сходить на нет, а где-то к середине ХХ века испанка фактически исчезла. Вирус адаптировался, и люди к нему тоже. По мнению Пальмана, сейчас наблюдается примерно та же картина.

Вирус не заинтересован в том, чтобы убить людей. Ему необходимо размножаться, поэтому его цель заключается в том, чтобы стать наиболее заразным, а не наиболее смертельным. С точки зрения эволюционной динамики появление «омикрона» достаточно логично.

«Когда вирус находится в легких, он уже не может передаваться дальше. Он остается там навсегда. Человек выздоравливает — вирус умирает. Эволюция вирусов как раз построена на том, чтобы приспособиться и передаваться дальше, поэтому вполне возможно, что он и дальше будет оставаться на верхних дыхательных путях», — сказал «360» Зверев.

Впрочем, как подчеркнул Пальман, не исключено, что в будущем появится очередная вариация «омикрона», которая вновь начнет вызывать тяжелые осложнения. Пока же он все больше и больше напоминает рядовую вирусную инфекцию.