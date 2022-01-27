В России растет количество больных COVID-19 детей. Если раньше несовершеннолетние часто переносили заболевание бессимптомно, то теперь они все чаще попадают в больницы. Специалисты винят в этом новый штамм — «омикрон». Он очень заразен и бьет по молодому поколению. Пока власти приостанавливают плановую госпитализацию несовершеннолетних, врачи советуют родителям запастись для своих детей масками типа респираторов.

Растет число больных COVID-19 детей

За две недели в Москве число заболевших COVID-19 детей выросло в 14 раз — с двух до 28 тысяч в неделю. При этом возросло и количество госпитализаций — в 10 раз, до 120 в сутки. Об этом сообщил департамент здравоохранения города. Там рост заболеваемости среди детей назвали беспрецедентным.

«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — отметили в ведомстве.

Рост числа заболевших несовершеннолетних отметили и в других регионах. В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей решили закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели. Это не затронет несовершеннолетних с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также тех, кто страдает другими недугами, которые не допускают промедления в оказании медицинской помощи. Экстренную помощь продолжат оказывать всем детям без исключений, подчеркнули в департаменте.

В росте числа заболевших детей виноват «омикрон»?

Пока нет подтверждений, что растет количество детей, заразившихся именно «омикроном». Тем не менее специалисты уже отметили, что в увеличении несовершеннолетних больных может быть виноват именно этот штамм. Такой точки зрения придерживается и доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. В разговоре с «360» он подчеркнул, что заразность «омикрона» не могла не сказаться и на детях.

«„Омикрон“ несколько отличается по своим свойствам. В дополнение к тому, что он очень заразен, поэтому повышается вероятность инфицирования даже детей в большем количестве, также изменяется возрастной спектр. Он сдвинут в сторону молодых людей и детей. У детей он вызывает более характерные для этого штамма проявления, которые выражаются в том, что мы наблюдаем, — в реальном заболевании», — пояснил Чумаков, напомнив, что ранее у детей болезнь зачастую протекала бессимптомно.

Также доктор биологических наук отметил еще один фактор высокой заболеваемости детей: они не вакцинированы. Если взрослое население более или менее защищено, то дети оказываются самым уязвимым звеном перед «омикроном». Взрослые заболевают, даже если привиты, но у них болезнь благодаря этому протекает более мягко, уверен Чумаков.

«Дети же не вакцинированы. На фоне большого числа зараженных видим довольно много тяжелых случаев среди детей. Они были и с „дельтой“, но их было гораздо меньше, это не так было заметно, особенно на фоне тяжелых случаев у взрослых», — отметил профессор.

Коронавирус возвращается к своим истокам?

Вообще коронавирусы, которые циркулируют в обществе, преимущественно поражают детей. Это детская инфекция. Об этом рассказал инфекционист Юрий Венгеров.

«Вот этот вариант вируса, видимо, приближается к своему исходному уровню, потому что до эпидемии к 18–20 годам 80% населения имело иммунитет, переболев в детстве. У детей коронавирусные инфекции протекали тяжело. Думаю, новый штамм становится более легким и более заразным», — пояснил Венгеров.

Он напомнил, что в 2002 году была эпидемия атипичной пневмонии. А в 2014 году была эпидемия ближневосточного респираторного синдрома. Последний был менее заразен, но умирали от него до 30% больных. От атипичной пневмонии умирали 10%, но она была более заразной.

«Чем легче, тем заразнее. Сейчас это повторяется. Думаю, постепенно вирус вернется к своим истокам, то есть станет постоянно циркулировать в обществе и приблизится к тому, который был раньше. Имеет роль в росте заболеваемости и то, что вирус стали лучше обнаруживать. Так, в США, например, заболеваемость выше, чем в РФ, в том числе и по этой причине. Там часто выявляют бессимптомные случаи», — заметил Венгеров.

Как отличить COVID-19 от ОРВИ и когда бежать к врачу?

При этом отличить COVID-19 от обычной ОРВИ у ребенка очень сложно, пояснил Чумаков. Бывает, что и простуда протекает очень тяжело. Все еще зависит от состояния ребенка, от его питания, наличия витаминов в организме, состояния иммунной системы.

«Здесь не надо мудрить, надо просто тестировать детей. И если состояние тяжелое, просто нужно госпитализировать, чтобы врачи занимались», — подчеркнул Чумаков.

С этим согласен и Венгеров. Он уверен, что отличить COVID-19 от обычной ОРВИ нереально. Родителям стоит вызывать для ребенка врача уже при температуре 38. Заниматься самолечением не надо, подчеркнул инфекционист.

Тем временем заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов в разговоре с «Газетой.ru» отнес диарею к числу распространенных симптомов у детей при заражении «омикроном». С этим согласился и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он также предупредил, что болезнь может протекать по типу энтеровирусной инфекции с кожной сыпью, а также подобно ротавирусу или кишечной инфекции. Более того, иммунолог Николай Крючков призвал насторожиться, если ребенок потерял аппетит, так как еще одним признаком заражения «омикроном» называли отказ от привычных предпочтений в еде.

Как защитить ребенка от «омикрона»

Никакого специального лечения ковида, вызванного «омикроном», у детей на сегодня не существует, отметили специалисты.

«Мы только сбиваем температуру и привлекаем другие лекарства в случае осложнений. Промываем нос, используем сосудосуживающие капли при заложенности. Если болит горло — леденцы и спреи в соответствии с возрастными нормами», — заявил врач-педиатр Роман Плахов.

Также, по его словам, очень большую роль играет обильное питье, витамины C и D. Острые симптомы проходят, по словам Плахова, уже на четвертый день болезни. Однако спешить выходить на улицу больному не стоит.

«Важно досидеть этот карантин. По моему опыту, дети быстро приходят в норму, но все еще выделяют вирус и могут заразить окружающих», — подчеркнул врач.

Тем временем изоляция — единственный способ не заразить других взрослых и детей, а также создать ребенку оптимальные условия для полного восстановления. Сокращение контактов — эффективный способ и профилактики COVID-19. Но не стоит забывать, что несовершеннолетним важно общение.

«Можно, конечно, перевести на дистант и не выпускать из дома, таким образом уберечь физическое здоровье, но пожертвовать ментальным», — отметил Плахов.

Он посоветовал носить детям маски типа респираторов. Правда, врач сомневается, что для этого у несовершеннолетних хватит дисциплины.