«Омикрон» за неделю охватил 26 стран. Первые результаты

Штамм «омикрон» распространился по миру за неделю, сейчас он есть в 26 странах. Несмотря на высокую скорость заражения, у ученых все еще нет четкого представления о его заразности и опасности. Тем не менее ВОЗ, медицинские организации и страны опасаются худшего сценария и вводят ограничения.

Вирусная угроза

«Омикрон» начал быстро распространяться по миру. Первые случаи зафиксировали в конце ноября в Ботсване и ЮАР, затем новый штамм проник в Бельгию. А 27 ноября он оказался у жительницы Чехии, которая вернулась из Египта. Новый вариант коронавируса появился в Израиле, Великобритании, Италии, США, Швеции, Индии, Гонконге, Китае и Германии. Сейчас «омикрон» есть уже в 26 странах.

Новый штамм встревожил Евросоюз. Центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) создал математическую модель, которая показала, что «омикрон» может вызвать больше половины всех заражений коронавирусом в объединении, писало РИА «Новости».

В России «омикрон» пока что не выявили, но его возникновение в стране лишь вопрос времени. Пока что продолжается тестирование на коронавирус всех прибывших из зараженных стран, положительные образцы отправляют на исследование. Для большей эффективности на изучение образцов сократили сроки.

Россиян, приезжающих из стран Африки, также обязали соблюдать 14-дневный карантин. Роспотребнадзор порекомендовал жителям воздержаться от поездок за рубеж на новогодние праздники, поскольку путешественники не только рискуют здоровьем, но и могут застать закрытие границ в другой стране.

Рождение штамма

У «омикрона» выявили 32 мутации в спайк-белке, в самом варианте их более 60. Ученые предположили, что мутант возник в организме человека с иммунодефицитом, вероятно, страдающим ВИЧ. ВОЗ быстро присвоила ему новое имя «омикрон», миновав несколько букв в греческом алфавите, и забеспокоилась из-за нового варианта.

Главный симптом этого штамма — сильная усталость. В отличие от других вариантов, при заражении «омикроном» у больных не наблюдается кашель и потеря обоняния и вкуса. Специалисты связывают подавленность с мышечной слабостью, вызванной тахикардией и нарушением нейромышечной проводимости.

Штамм атаковал молодых и здоровых людей, а также детей. Они болели легкой формой ковида, написало РИА «Новости». Несмотря на распространение штамма по странам, пока что ученые не могут точно сказать, насколько он заразен и смертоносен. Ученые из Великобритании спрогнозировали ясную картину по «омикрону» только через месяц.

Всемирная медицинская ассоциация забеспокоилась из-за нового штамма. Глава организации Франк Ульрих Монтгомери заявил, что вариант может стать таким же заразным, как «дельта», и опасным, как Эбола. Он напомнил, что в самом начале пандемии люди относились легкомысленно к ковиду и через какое-то время многие верили в скорое появление коллективного иммунитета. Но штамм «дельта» резко ухудшил ситуацию.

Защита вакцинами

«Омикрон» приобрел также новое свойство: он может уходить из-под действия антител у вакцинированных и переболевших. Однако новая мутация штамма — не причина отказываться от прививки, поскольку цель иммунизации — снизить риск тяжелого течения ковида и смерти.

ВОЗ заявила об эффективности существующих вакцин от нового варианта. Организация напомнила, что прививки до сих пор помогают уменьшить число тяжелых случаев болезни и смерти.

В Центре имени Гамалеи заявили, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против новых вариантов коронавируса. Однако ученые начали адаптировать препарат к новому штамму «омикрон». Через 45 дней производители будут готовы запустить вакцину в серийное производство.

Реакция стран

Страны быстро отреагировали на новый африканский штамм. Россия, Великобритания, Саудовская Аравия, США и несколько других европейских на время ограничили авиасообщение с южноафриканскими и другими странами, где выявили случаи заражения штаммом. Израиль запретил посещение всех стран Африки, кроме севера континента.

Однако запрет на авиасообщение показался ЮАР избыточной мерой. Министр здравоохранения страны Джо Фахла заявил, что вирус циркулирует пока что только в одной провинции — Гаутенг, а ограничения от других стран противоречат нормам и стандартам ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения тоже раскритиковала ограничения полетов между странами. Эксперты организации назвали меру чрезмерной, которая не предотвратит распространение «омикрона», зато сильно ударит по экономике. ВОЗ также не исключила, что такие действия лишат страны мотивации обмениваться эпидемиологическими данными.