«Омикрон» бьет в спину. Новый штамм может обострить хронические недуги

В России из-за быстрого распространения «омикрона» заговорили о новом локдауне. Опыт других стран показал быстрый прирост заболевших, но небольшое число смертей и госпитализаций. Тем не менее специалисты посоветовали не расслабляться раньше времени, продолжать соблюдать меры предосторожности и обезопасить старшее поколение от ковида.

В Госдуме заговорили о новом локдауне из-за распространения штамма «омикрон». Его введут только в том случае, если в день будут заболевать более 40 тысяч человек. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что это пиковый показатель заболеваемости как при прошлой волне. Тем не менее полного локдауна ожидать не стоит.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили 698 случаев заболевания штаммом «омикрон». Есть прогноз на пессимистичный сценарий — глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество инфицированных может подняться до 100 тысяч в день.

«Омикрон» начал распространяться довольно быстро по столице. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вариант начал доминировать среди заболевших, в дальнейшем возможен сильный рост заболеваемости. При этом количество тяжелых случаев заболевания и госпитализаций не увеличивается.

«Омикрон» в Подмосковье

В Московской области число заболевших ковидом выросло за два дня почти в два раза. По словам главного врача Воскресенской районной больницы № 2 Юрия Райхмана, пик первой волны уже пройден — если раньше было 1733 заболевших в день, то сегодня их количество превысило 1600 человек. Но катастрофического роста госпитализаций пока что не наблюдается. Пока что в Воскресенском районе нет ни одного подтвержденного случая с «омикроном».

Медик напомнил про ситуацию в Израиле, где заболеваемость ковидом достигает рекордов, однако количество госпитализированных пациентов и смертей не пропорционально числу инфицированных.

«Это вселяет надежду, что штамм „омикрон“ более контагиозен, более вирулентен, но менее опасен», — добавил Райхман.

Но предположение о меньшем вреде нового варианта не означает, что можно забыть про вакцинацию. Райхман напомнил, что в стране довольно много людей, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями, онкологическими заболеваниями и диабетом. Для них будет опасен как штамм «дельта», так и «омикрон».

По словам Райхмана, тяжелые хронические заболевания, как правило, чаще встречаются у людей старше 60 лет. И именно эта возрастная категория прислушиваются к детям-антиваксерам.

«Они не вакцинируются и попадают к нам в тяжелейшем, запущенном состоянии. Даже легкий грипп, легкое ОРВИ сильно обостряет хронические заболевания. Поэтому уповать на то, что якобы „омикрон“ менее агрессивен, я бы не советовал», — рассказал Райхман.

Вряд ли остались сомнения в том, что вариант «омикрон» вызовет всплеск заболеваемости, как это было в Европе и в США. Защититься можно, если соблюдать меры предосторожности — носить маски, избегать мест скопления людей, не ходить в торговые центры, кинотеатры и театры.

Райхман напомнил, что сейчас самое главное уберечь себя от заболевания, а молодежь должна уберечь своих родителей — объяснить им, что нужно оставаться дома.

Идентифицировать вариант

Наука не стоит на месте, уже появились экспресс-тесты. которые могут идентифицировать «омикрон». Руководитель отдела разработки технологии производства экспресс-тестов «WhiteProduct» Роман Редькин рассказал «360», что такой тест представляет собой маленькую пластиковую кассету, куда вкладывается с лакмусовая бумажка. Когда берут забор, на одну полоску лакмусовой бумаги наносят антитело, а на другую антитело и антиген.

«Если антитело чувствует антиген коронавируса, то полоска окрашивается. Вторая полоска окрашивается в любом случае. Вторая полоска нужна, чтобы проконтролировать, что система работает. Соответственно, в этом случае если вы инфицированы, то будете это знать», — рассказал Редькин.

Специалист также отметил, что по сравнению с ПЦР-тестом, экспресс-тест — это уже собранный за пациента анализ, а его принцип работы напоминает самостоятельное тестирование на беременность.

ПЦР-тест же проводит медик, и из-за этого появляется человеческий фактор, который и влияет на не всегда точные анализы.