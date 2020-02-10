Омичка пожаловалась на акушеров из-за уродливого кесарева сечения. А потом отказалась от претензий

Скандальная на первый взгляд история произошла в омском роддоме № 1: 23-летняя женщина пожаловалась в соцсетях на неудачный шов после кесарева сечения, а также на отказ врачей давать обезболивающее. Ситуацией тут же заинтересовались СМИ и прокуратура. Однако все оказалось гораздо проще.

Шум начался с того, что в группе Facebook «Найди своего доктора!» появился пост с пугающими фотографиями. Некая Марина Алиханова сообщила, что ее соседке по палате, 23-летней женщине, родившей двойню, сделали неудачный шов после кесарева сечения. Более того, врачи отказались давать ей даже анальгин, хотя пациентка плакала от боли. Якобы в больнице не было нужных лекарств.

Дальше начинается самое интересное. В нескольких СМИ (в частности, в «Экспресс-газете») появилась информация о том, что пост увидела Нюта Федермессер, директор Московского центра паллиативной помощи, и сразу связалась с сотрудниками роддома. И только после ее звонка врачи согласились прописать пациентке уколы, отказавшись, правда, переделывать шов. Случаем тут же занялась прокуратура.

Вот только в пресс-службе центра эту информацию опровергли: сотрудница заявила «360», что никакого звонка в омский роддом не было. То ли Нюта Федермессер звонила не от центра, а в частном порядке, то ли это просто фейк.

Омский Минздрав, естественно, встал на защиту роддома. Там объяснили, что жизнь пациентки была под угрозой, поэтому операцию требовалось провести максимально быстро, вот шов и выглядит таким неаккуратным. И адекватное обезболивание сделали.

«Сомнительная эстетика»

Можно ли было в такой ситуации провести менее болезненную операцию? Эксперт утверждает, что вряд ли. Так что версия Минздрава выглядит правдоподобной.

Акушер-гинеколог Тимофей Кирпа-Иванов рассказал «360», что такая спешка допустима в экстренных случаях.

«В ряде экстренных ситуаций положено делать нижнюю срединную лапоротамию, потому что может потребоваться расширение операционного поля вплоть до реберной дуги. Если делать поперечный разрез, его расширить никуда толком нельзя, и остается только доделать тот же самый разрез вверх. Это единственная альтернатива вертикальному шву. Получится такая перевернутая буква Т, а это тоже сомнительная эстетика», — сказал он.

Извлечение двойни — это непростая операция, она может быть очень травматичной. Когда счет идет на секунды и цена — жизнь, то, наверное, эстетичность разреза важна, но не в первую очередь Тимофей Кирпа-Иванов акушер-гинеколог.

Что касается отказа в дополнительных обезболивающих, то здесь, по мнению Кирпы-Иванова, проблема в слишком жестких правилах законного оборота наркотиков. Врачи попросту не хотят лишний раз иметь дела с наркотическими средствами. Тем более что оценить адекватность их применения зачастую довольно сложно.

Впрочем, сама пострадавшая уже заявила: претензий к врачам не имеет, а жалобы объяснила эмоциональным состоянием. То же «360» сказала и ее родственница. Видимо, девушка просто переволновалась после операции, а сердобольная соседка сразу запаниковала. Кое-кто из пользователей соцсетей уже успел посетовать на таких пациентов — мол, из-за всяких эмоционально неуравновешенных страдают честные врачи. Но все хорошо, что хорошо кончается.

История, которая поначалу наделала столько шума, по большому счету не стоила выеденного яйца. А ведь люди уже готовы были четвертовать «врачей-убийц»! С одной стороны, это повод снова кинуть камень в огород журналистов, плохо проверяющих информацию. И все более очевидной становится необходимость ужесточать законы в отношении фейковых новостей.

Но с другой — не смущает ли здесь то, как люди легко поверили в некомпетентность врачей? Может быть, проблема еще и в репутации региональной медицины? Ведь все могло быть иначе, если бы это был первый скандал, связанный с омским роддомом. Но еще в ноябре прошлого года на него поступали жалобы: мол, беременных женщин заставляли спать на кушетках в коридоре. Пусть в сегодняшней истории сотрудники роддома не виноваты, но проблемы медицинского обслуживания в регионах никуда не делись. И пока это кардинально не изменится, подобные новости будут периодически появляться. И хорошо, если они окажутся фейками.