Алкоголь нельзя запивать или закусывать сладостями. Сахар только подстегнет похмелье и помешает организму восстановиться после возлияний. Медики советуют закусывать белковыми блюдами, холодцом, сыром, мясом, рыбой. Несколько ложек оливье или шубы лишними тоже не будут. Главное — умеренность.

Спиртное нельзя закусывать или запивать сладким, потому что сахар и алкоголь будут конкурировать при переработке их организмом. Продукты полураспада будут задерживаться, из-за чего восстановление после празднования замедлится. Всасывание алкоголя замедляет углекислота из газированных напитков. А длительное застолье способно усилить опьянение из-за того, что человек мало двигается.

Не запиваем

Запивать алкоголь вообще не лучшая идея: его нужно закусывать, пояснил «360» врач-токсиколог Хугас Поркшеян. Если же без этого никак, стоит выбрать небольшие порции простой воды, несладких компотов или соков. Не стоит запивать, например, водку большим количеством томатного сока: содержащаяся в нем соль (а то и перец) будет дополнительно раздражать желудок. Утром это может обернуться тошнотой и рвотой, как при гастрите.

Такой же эффект оказывают соки и нектары с мякотью. И ни в коем случае нельзя запивать или мешать спиртное с раздражающими кишечник напитками, лимонадами или энергетиками, как иногда поступает молодежь.

«Они усиливают действие алкоголя и вызывают раздражение желудочно-кишечного тракта. Молодых ребят 18–25 лет, которые это употребляют, могут потом привезти к нам с отравлением. Или у них начинаются проблемы с головой: они не понимают, что происходит, у них начинается патологическое опьянение», — добавил Поркшеян.

Избегаем коктейлей

Похмелье может возникнуть не только из-за смешения нескольких видов спиртного, но и от коктейлей, когда к алкоголю добавляют сок и другие ингредиенты. Причем чем больше в напитке ингредиентов, тем выше вероятность утром проснуться с плохим самочувствием, сообщила «360» врач-диетолог Дарья Русакова.

«Если человек предпочитает крепкие напитки, лучше употреблять водку. Другие напитки той же крепости содержат сивушные масла, усиливающие похмелье. Если вина или шампанское, лучше тоже выбирать сухие, с меньшим количеством сахара», — посоветовала диетолог.

Что касается соков, то нужно выбирать натуральные, а также клюквенный или брусничный морс. Напитки лучше разбавлять негазированной водой и ни в коем случае не запивать спиртное подслащенными нектарами.

«Соки содержат фруктовые кислоты, которые достаточно агрессивно влияют на слизистую ЖКТ. Поэтому, если у человека есть гастрит, это может вызвать обострение, спровоцировать болевые синдромы», — добавила Русакова.

«Спасительный» оливье

Несмотря на совет не закусывать сладким, фрукты на появление похмелья влияния почти не оказывают, считает Поркшеян. Они могут слегка усилить брожение, но на интоксикацию больше влияет количество и качество выпитого, наличие в напитке сивушных масел и других вредных примесей.

«Сладкие фрукты, как правило, никакого ухудшающего действия на состояние похмелья не окажут. То есть мандарины, если человек их нормально переносит без алкоголя, и с алкоголем вреда не принесут. Или клубника с шампанским», — сообщил токсиколог.

Слабоалкогольные напитки можно комбинировать с фруктами, подтвердила Русакова. Но в небольшом количестве и, например, вместе с сыром. Усиливают опьянение (а значит, повышают вероятность плохого самочувствия) арбуз и дыня. Зимние фрукты такого влияния не оказывают.

Салаты и жирное

Жирная еда негативно сказывается на пищеварении, но помогает замедлить опьянение и вероятность развития похмелья. Жиры связывают продукты переработки алкоголя, которые и вызывают утреннее ухудшение самочувствия. Поэтому закусывать лучше блюдами со сливочным и другим маслом, рекомендовал Поркшеян.

«Но нужно обязательно рассчитывать на силы своего организма. Двойная нагрузка на печень жирной пищей и алкоголем — это неблагоприятно для здоровья», — предупредила диетолог.

Но небольшие порции майонезных оливье или селедки под шубой станут своего рода подушкой безопасности между желудком и алкоголем. Главное — помнить, что порция не должна быть тазиком. В качестве профилактики похмелья хороши белковые блюда: мясо, рыба, холодец, заливное, блюда из картофеля, яиц, сыр и морепродукты.