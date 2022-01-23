Олимпийские деревни начали заселяться. Спортсменов ждут роботы-бариста, 700 блюд в меню и кровати не из картона

С 4 по 20 февраля в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры — 2022. Столица Китая принимала летние Игры в 2008 году, так что турнир пройдет как на новых объектах, так и на уже использованных ранее. Олимпийские деревни в Пекине начали принимать первых участников Игр. Перемещение гостей будет ограничено из-за коронавирусных запретов. «360» рассказывает и показывает, как выглядят олимпийские арены и деревни для спортсменов.

В этот раз спортивный кластер разделили на три объекта: Пекин, Чжанцзякоу и Яньцин. Организаторы приняли это решение для удобства спортсменов, чтобы им не пришлось долго добираться до места соревнований из своих номеров. Все отели для спортсменов соответствуют трехзвездочному уровню, так что без определенного комфорта они не останутся.

Источник фото: Оlympics.com

Всего в трех деревнях построено 20 жилых зданий общей площадью 330 тысяч квадратных метров. Во время строительства объектов пересадили почти 24 000 деревьев в олимпийский лес, ведь вопрос экологии остался для Пекина одним из основных.

После Игр комплекс не превратится в бездушную унылую коробку, сохранив универсальность. Китайские атлеты далее используют их для своей подготовки в зависимости от сезонности.

Национальный комплекс плавания достался организаторам как наследие Игр-2008. Он получил название «Водяной куб» и примет соревнования по керлингу.

Источник фото: «Википедия»

Спортсменов на Играх-2020 позабавили картонные «антисекс»-кровати. В Пекине решили подойти к вопросу более традиционно, предоставив для атлетов кровати, которые можно регулировать по высоте, наклону и даже размеру.

В каждом номере находятся кондиционер и обогреватель, которыми можно управлять с приложения на телефоне.

Источник фото: Olympics.com

На территории деревень спортсмены смогут воспользоваться услугами магазинов, бань, банков, кофеен. Их не лишат уровня привычного комфорта в быту.

Внимание на себя обращает робот-бариста, по ожиданиям организаторов, он заменит нескольких сотрудников.

Источник фото: twitter.com/Beijing2022

В случае выявления у атлета заражения коронавирусом его изолируют от других участников Игр, доставят в больницу вне территории деревни. В каждой деревне разместится клиника с 18 отделениями, при необходимости любую неотложную помощь окажут круглосуточно.

Источник фото: телеканал «360»

Меню олимпийской столовой утолит предпочтения любого гурмана. Почти 700 блюд приготовят атлетам на выбор с учетом любых гастрономических и религиозных предпочтений.

Во избежание ложных положительных допинг-проб при приготовлении блюд будут исключены 48 часто используемых приправ, таких как перец и лавровый лист. По соображениям экологии вся посуда и столовые приборы биоразлагаемые. Естественно, в целях заботы об экологии.