Исключения из правил нужны. Олимпийские чемпионы вступились за Аверину и врученный ей BMW X5

Олимпийский чемпион Артур Далалоян назвал несправедливым вручение Дине Авериной BMW X5 после Игр в Токио. Другие спортсмены не поддержали его точку зрения. По словам чемпионки Светланы Журовой, есть ситуации, в которых можно и нужно делать исключения из правил.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян дал интервью «Спорт-Экспрессу», в котором высказался по поводу вручения BMW X5 гимнастке Дине Авериной. Обычно такую машину вручают золотым призерам, а Аверина выиграла серебро. Ключи от машины ей вручил Фонд поддержки олимпийцев за серебро на ОИ в Токио.

«Моя первая реакция — легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призеры не попали, но остались незамеченными», — честно заявил спортсмен.

Он также прокомментировал ситуацию с судейством Дины, отметив, что за девочек ему было обидно, но с решением судей не спорят. Далалоян напомнил — случайных людей в судействе на Олимпийских играх нет.

Спортсмена спросили и о том, что он собирается делать с собственным BMW X5. Далалоян признался, что отдаст машину жене, так как она ей нужнее. Пока он занят тренировками, она занимается их тремя детьми. По его словам, для семьи это идеальный автомобиль.

Реакция других спортсменов

Советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «360» не поддержала позицию Артура Далалояна. Вручение машины она назвала правильным исключением и добавила, что следовало сделать его в отношении еще нескольких спортсменов.

Она привела пример с командой синхронного плавания, где одна из спортсменок была запасной. Все пять лет она готовилась рядом с девочками, но не вышла в бассейн, потому что заменять никого не пришлось.

«Раньше девятой спортсменке тоже давали медаль, а ей не дали. Получилось, что она осталась без всех этих заслуг. На самом деле такие моменты надо продумывать, и я считаю, что исключения могут быть. Эти спортсмены это заслужили», — подчеркнула Журова.

По ее словам, раньше тоже были случаи, когда спортсменов нечестно засуживали, а спонсоры или кто-то другой все равно вознаграждали их чем-то дополнительно.

«Я не ожидала от Артура. Мне казалось, что он парень очень добрый. Возможно, как-то неправильно истолковали его слова», — предположила собеседница «360».

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый отметил, что если такое решение уже было принято, то значит, оно было оправданным.

«Я не знаю, как это комментировать. Сделали и сделали», — сказал он.

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ольга Капранова также заявила, что для Авериных можно было сделать исключение. Она отметила, что рада тому, что девочки получили машины.

«Это приятный бонус к победе и ценность. Это хороший подарок», — добавила спортсменка.

Светлана Журова призналась, что свою машину хранит до сих пор. Она ее не продала и продавать не собирается, потому что она для нее несет большую памятную ценность.

Тем, кого подобный подарок Авериным мог задеть, Капранова напомнила олимпийский девиз: «Преодолей себя».

«Надо думать только о себе и преодолевать себя. Мне кажется, что каждый спортсмен должен думать о своей собственной карьере, радоваться за тех, у кого получается, и переживать за тех, у кого не получается», — в заключение сказала она.