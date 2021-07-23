Олимпиада в Токио хочет стать самой-самой. Но рядом тайфун, ковид и недовольные расходами японцы

Олимпиада в Токио официально началась. Игры, похоже, станут самыми странными в истории: перенос открытия из-за пандемии на целый год, отсутствие зрителей, не желающие видеть гостей японцы и многое другое.

Церемония открытия Олимпиады в Токио и парад стали самыми долгими в истории. Виноваты в этом не большое количество спортсменов и не яркие задумки организаторов. Все дело в пандемии, из-за которой необходимо держать социальную дистанцию даже во время шествия. Оно продолжалось несколько часов. Российская команда вышла на поле 77-й.

Во время пауз в шествии на стадионе были слышны крики протестующих, которые собрались недалеко от места церемонии. Митингующие кричали, что им не нужна Олимпиада. Они хотели, чтобы потраченные на соревнования финансы отдали на борьбу с коронавирусом.

Олимпиада без зрителей

Впервые в истории Олимпийских игр соревнования пройдут без зрителей. Об отсутствии иностранных болельщиков на трибунах в Токио заговорили еще весной, но руководство страны до последнего надеялось, что их заменят местные жители.

Надежда пропала с приходом в Японию нового штамма коронавируса. Тогда заболеваемость COVID-19 начала снова расти и продолжает это делать по сей день. На трибуны решено было не пускать даже японцев.

На мероприятия за пределами столичного региона будут пускать местных зрителей, но только 50% от максимальной вместимости стадионов. Это правило действует в префектурах Фукусима, Мияги и Сидзуока. Речь идет о софтболе, бейсболе, футболе, спортивной ходьбе и марафоне.

Правда, организаторы решили создать иллюзию привычной атмосферы: на стадионах включат интершум с Олимпиады в Рио. При этом для каждого вида спорта будут использовать индивидуальный звук.

Также болельщики смогут поддерживать спортсменов аплодисментами онлайн, в то время как на экранах будут транслировать сердцебиение участников Олимпиады. Об этом заявил посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки в специальном интервью ТАСС в день открытия Олимпийских игр в Токио.

«На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио применяются новейшие технологии спецэффектов. Например, во время соревнований по стрельбе из лука на экране с помощью микродатчика будет отображаться сердцебиение спортсмена. Кроме этого, можно будет наблюдать, как повышается его уровень адреналина в момент отпускания тетивы. <…> Также мне известно, что зрители смогут поддерживать спортсменов аплодисментами онлайн», — подчеркнул дипломат.

На Олимпиаду может обрушиться тайфун

Игры в Токио может омрачить не только пандемия, но и тайфун. Тропическая депрессия, сформировавшаяся к юго-западу от острова Хонсю, в ближайшие дни подойдет к столице Японии.

Для страны стихийные бедствия — явление довольно частое. Так, в 2019 году тайфун «Хагибис» сорвал сразу несколько матчей Кубка мира, которые проходили в Японии. Более чем миллиону местных жителей пришлось покинуть свои дома.

Правда, сейчас не все переживают из-за нынешней непогоды недалеко от Токио. Возможному шторму радуются серфингисты, которые в воскресенье дебютируют в программе Олимпиады и не могут соревноваться без волн.

Самая дорогая летняя Олимпиада

Несмотря на отсутствие зрителей, организаторы Олимпийских игр нашли куда потратить деньги. Соревнования стали самыми дорогими из летних за всю историю. В 2013 году бюджет Олимпиады в Токио составлял 7,3 миллиарда долларов, в 2019-м — 12,6 миллиарда. Решение о переносе обошлось оргкомитету еще в 3,3 миллиарда. Смета, по официальным данным, превысила сумму 15,9 миллиарда долларов. Токио побил рекорд, установленный Лондоном летом 2012-го: 14,9 миллиарда долларов.

Специалисты считают официальные данные о расходах на Олимпиаду в Токио заниженными. По оценкам аналитиков, общая сумма затрат составит около 28 миллиардов долларов. Это объясняется, в частности, убытками из-за закрытия трибун. Организаторам пришлось вернуть практически все деньги за 4,48 миллиона проданных билетов. Так, Токио недосчитался порядка 800 миллионов долларов.

Другая глобальная статья расходов — один из самых дорогих стадионов мира. Национальный стадион обошелся в 1,4 миллиарда долларов. Не говоря уже о том, что город планировал заработать на Олимпиаде благодаря гостям столицы.

Самые масштабные Олимпийские игры в истории

Это будет не только самая дорогая, но и самая масштабная Олимпиада. В программу вошло 50 видов спорта, в том числе четыре новых: карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Также в Олимпийские игры вернулись бейсбол и софтбол, которых не было в Рио.

На Олимпиаде разыграют рекордные 339 комплектов наград. В Рио пять лет назад их было всего 306.

Японцы недовольны Олимпиадой

Олимпиада станет и самой негостеприимной. С самого начала 2021 года в Японии звучали требования отменить или снова перенести Игры из-за высокой вероятности новых вспышек коронавируса. Местные жители были категорически против соревнований и называли их проведение во время пандемии безумием. Не изменилось мнение японцев и во время открытия Олимпийских игр: люди буквально кричали, что не хотят их проведения.

Весной отмену или перенос Олимпийских игр поддерживали больше 80% японцев. Некоторые знаменитости даже отказывались от участия в эстафете олимпийского огня. Однако правительство Японии не раз подчеркивало, что отмену Олимпиады не будет даже рассматривать. Буквально за несколько дней до старта Игр против их проведения все еще выступали более 50% японцев.

Жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса

Власти Японии постарались сделать Олимпийские игры максимально безопасными для гостей Токио и местных жителей. Помимо привычных масок, спортсмены и члены делегаций государств должны находиться в так называемых «пузырях». Это значит, что вне соревнований они могут общаться только с представителями своей команды.

За 14 дней до прибытия в Японию все участники Олимпиады в Токио должны были зарегистрироваться в специальном мобильном приложении, сдать отрицательный тест на коронавирус в аэропорту в дополнение к паре тестов перед вылетом. После этого члены сборных три дня провели на карантине. И все это не отменяет постоянных тестов в период самой Олимпиады.

Обниматься и здороваться за руку гостям Токио нельзя. Во избежание физических контактов в Олимпийской деревне даже установили специальные антисекс-кровати, которые якобы выдерживают лишь одного человека. Правда, по существующей с 1988 года традиции организаторы раздали спортсменам несколько сотен тысяч презервативов. Их попросили использовать только как сувенир.

Однако все это не помешало коронавирусу проникнуть в Олимпийскую деревню. Уже зафиксировали несколько случаев заражения.