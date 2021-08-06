Тайна о новом штамме и рост заболеваемости. Как Олимпиада повлияла на ситуацию с ковидом в Японии

По данным СМИ, за три дня до начала Олимпиады Японский национальный институт инфекционных заболеваний передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID информацию об обнаружении опасного штамма. Но широкой общественности сообщать не стали. Тем временем Япония ставит новые рекорды по числу зараженных. Специалисты уверены — в этом виновата Олимпиада.

Новый штамм перед Олимпиадой

Речь идет о штамме коронавируса «лямбда». О нем власти планировали умалчивать вплоть до окончания Олимпиады. Об этом написало американское издание Daily Beast. По его данным, некий ученый из Японского института инфекционных заболеваний рассказал, что штамм обнаружили при проверке в аэропорту.

«В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше сообщить после окончания Олимпийских игр. Было ли это потому, что они считали, что было бы лучше повысить осведомленность общественности, когда замедлится цикл новостей, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, а это постыдно, я не знаю», — процитировало Daily Beast неназванного сотрудника института.

По информации GISAID, штамм якобы привез в Японию путешествующий через США человек. Неизвестно, был ли это участник Игр. Близкие к Минздраву Японии источники рассказали, что коронавирус обнаружили у женщины, которая прибыла из Перу. Позже стало известно, что это был штамм «лямбда». Правда, представитель Минздрава Японии заверил издание, что мутация в Японию не попала: зараженного человека тут же поместили на карантин прямо в аэропорту — примерно 20 июля. Стоит отметить, что раньше о выявлении штаммов коронавируса в Японии сообщали в течение 3-11 дней.

Рост заболеваемости в Японии и отсутствие атмосферы Олимпиады

Тем временем Япония зафиксировала максимальный суточный прирост заражений коронавирусом — не менее 15 тысяч человек. Это рекорд за все время пандемии, сообщил телеканал NHK. В Токио уже с 12 июля действует режим ЧС в связи с ухудшением эпидемической обстановки.

Похоже, традиционно не склонные к протестам японцы не зря выступали против Олимпиады. С самого начала 2021 года в Японии звучали требования отменить или снова перенести Игры из-за высокой вероятности новых вспышек коронавируса. Японцы были категорически против соревнований и называли их проведение во время пандемии безумием. Не изменилось мнение японцев и во время открытия Игр. Жители Токио буквально кричали, что не хотят их проведения. Протестующих было слышно и во время церемонии открытия.

Если на острове закрыть все морские вокзалы и аэропорты, с вирусом реально справиться, причем очень быстро. В связи с Играми в Токио съехались порядка 80 тысяч спортсменов и сопровождающих.

Тем временем атмосферы Олимпиады в городе нет. Власти ввели жесткие ограничения как для спортсменов, так и для жителей Токио. Например, помимо привычных масок, спортсмены и члены делегаций государств должны находиться в так называемых «пузырях». Это значит, что вне соревнований они могут общаться только с представителями своей команды.

Также эти Игры проходят без зрителей на трибунах. В то же время сознательные японцы в большинстве своем следят за Олимпиадой не в барах, а перед собственными телевизорами. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» рассказала сотрудница международного отдела японской компании, которая живет в Токио уже 25 лет, Ольга Козлова.

«По опросам, смотреть Олимпиаду по телевизору собирались 70% японцев», — отметила она.

Влияние Олимпиады на рост заболеваемости в Японии

Япония не стала бы скрывать обнаружение у себя в стране нового штамма коронавируса, потому что это цивилизованное государство, а в сдерживании болезни заинтересованы все страны. Об этом в разговоре с «360» рассказал профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Юрий Венгеров. Он подчеркнул, что это его субъективное мнение.

«Из всех вирусов, которые нас уже тревожили, этот самый коварный. И он удивительно быстро меняет свою наследственность», — пояснил собеседник.

Что же касается роста числа зараженных коронавирусом в период Олимпиады, Игры действительно могли спровоцировать увеличение количества больных, отметил профессор.

«Там не пускают, тут пустые трибуны. Все это прекрасно, но в то же время у телевизора сидят большими компаниями. Такие мероприятия все равно вызывают большое скопление людей и повышают вероятность заражения», — заключил Венгеров.